Ongelukkig moment in derby betekent negatieve koppositie voor De Ligt

Matthijs de Ligt heeft zaterdagavond een ijzersterke eerste helft tegen Torino afgesloten met een uiterst onfortuinlijk moment. De verdediger van Juventus had spits Andrea Belotti 45 minuten lang in de broekzak, maar kreeg in de blessuretijd een penalty tegen voor een vermeende handsbal. Het was de derde keer dit seizoen dat De Ligt een strafschop tegen kreeg, waarmee hij gedeeld koploper is in de Serie A.

Vleugelspits Simone Verdi van Torino waagde in de tweede minuut van de blessuretijd een schot vanbuiten de zestien. De Ligt stond op een meter of vier daarvandaan, draaide zijn lichaam weg, maar kon niet voorkomen dat de bal op zijn arm belandde. Scheidsrechter Fabio Maresca ging vervolgens naar de zijkant om de beelden te bekijken en besloot een penalty toe te kennen. Andrea Belotti benutte die en bracht de score daarmee op 2-1; de twee treffers van Juventus werden daarvoor al gemaakt door Paulo Dybala en Juan Cuadrado.

De Ligt, die door de gele kaart die hij kreeg geschorst is tegen AC Milan, kent een ongelukkig debuutseizoen bij Juventus als het gaat om handsballen. De voormalig Ajacied zag de scheidsrechter dit seizoen al drie keer naar de strafschopstip wijzen na hands. Er zijn in de Serie A vijf spelers die eveneens drie penalty's veroorzaakten: Koray Günter (Helllas Verona), Nicola Murru (Sampdoria), Ales Mateju (Brescia), Bremer (Torino) en Chris Smalling (AS Roma). De Ligt is de enige speler bij wie het vergrijp driemaal hands was.