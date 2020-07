Robin van Persie neemt hoed af op Twitter na zeer fraai doelpunt

Mason Greenwood maakt zaterdagmiddag grote indruk tijdens het competitieduel van Manchester United met Bournemouth. De achttienjarige aanvaller wist in de eerste 55 minuten tweemaal te scoren en kan rekenen op de complimenten van onder anderen Robin van Persie.

De oud-topspits bekijkt het duel tussen Manchester United en Bournemouth voor de televisie en is via Twitter complimenteus over het eerste doelpunt van Greenwood. De talentvolle rechtsbuiten werd na een klein halfuur op links vrijgespeeld door Bruno Fernandes, waarna hij de bal goed aannam en vervolgens diagonaal raak vuurde. "Een geweldige teamgoal. Uitstekend bewogen, een heerlijke aanname en een geweldige afronding van Greenwood", becommentarieert Van Persie het eerste doelpunt van de achttienjarige belofte.

Het betekende overigens de 1-1 in de wedstrijd, nadat Junior Stanislas na een kwartier de score had geopend namens Bournemouth. Na de gelijkmaker van Greenwood liep Manchester United nog voor rust via doelpunten van Marcus Rashford en Anthony Martial uit naar een 3-1 voorsprong.

Kort na de onderbreking tekende Joshia King vanaf de strafschopstip voor de aansluitingstreffer, maar daarna herstelde Greenwood de voordelige marge van twee weer in ere voor de grootmacht met zijn tweede treffer van de middag. Hij ging fraai voorbij een verdediger van Bournemouth en vond vervolgens met de rechtervoet de bovenhoek. Bruno Fernandes zorgde vervolgens nog voor het verstrijken van het eerste uur voor de 5-2.