Matthijs de Ligt is in Derby della Mole getuige van legendarisch record

Juventus begint zaterdagmiddag vanaf 17.15 uur met Gianluigi Buffon in de basis aan de stadsderby tegen Torino. De 42-jarige veteraan heeft een basisplaats in de Derby della Mole omdat eerste keeper Wojciech Szczesny rust krijgt van trainer Maurizio Sarri. Het is voor Buffon zijn 648ste wedstrijd in de Serie A, waarmee hij AC Milan-icoon Paolo Maldini passeert op de eeuwige ranglijst van spelers met de meeste duels in de hoogste Italiaanse voetbalafdeling en alleen recordhouder wordt. Juventus start verder met dezelfde elf namen die midweeks met 1-3 wonnen bij Genoa, wat betekent dat Matthijs de Ligt als gewoonlijk een basisplaats heeft.

Buffon kreeg op 18 december 2019 voor het laatste speelminuten in de Serie A, maar de afgelopen dagen speculeerden diverse Italiaanse media al over een basisplaats voor de doelman. Juventus heeft een druk speelschema, waardoor de verwachting was dat Sarri Szczesny tegen Torino rust zou geven. Szczesny begint vanmiddag inderdaad op de reservebank, waardoor Buffon het doel van la Vecchia Signora zal verdedigen.

Verder kiest Sarri voor dezelfde namen die afgelopen dinsdag wonnen bij Genoa. Juventus speelde toen een prima wedstrijd en zegevierde door doelpunten van Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo en Douglas Costa uiteindelijk met 1-3 over de ploeg van onder anderen Lasse Schöne. Douglas Costa scoorde als invaller schitterend, maar Federico Bernardeschi krijgt als rechtsbuiten opnieuw de voorkeur van Sarri. Juventus is momenteel met 72 punten uit 29 duels koploper in de Serie A; achtervolger Lazio heeft na evenveel wedstrijden 69 punten. Torino staat met 31 punten uit 29 duels vijftiende.

Opstelling Juventus: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo