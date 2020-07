Derby County en Phillip Cocu juichen na ‘late drama’ in minuut 97

Derby County heeft zaterdag ternauwernood een punt gepakt in de strijd om een plek in de play-offs om promotie naar de Premier League. Het team van Phillip Cocu leek op een minimale thuisnederlaag tegen Nottingham Forest af te stevenen, maar in de zevende minuut van de extra tijd verscheen alsnog de 1-1 op het scorebord. De tweet “97' LATE DRAMA AT PRIDE PARK!!!!!” van Derby County kreeg in luttele minuten honderden likes.

Nottingham Forest was in de twaalfde minuut via Joe Lolley al op voorsprong gekomen: het schot vanaf een meter of twintig ging via de binnenkant van de linkerpaal tegen de touwen. Hoewel Derby enkele keren uitzicht had op een gelijkmaker, slaagde het team van Cocu er maar niet in om Brice Samba te passeren. Martyn Waghorn kreeg in de vierde minuut van de extra tijd een rode kaart voor een late tackle op Ryan Yates, maar drie minuten later was het Chris Martin die de niet aanwezige Derby-fans in extase bracht. De aanvaller werkte de bal van dichtbij met een achterwaartse schouderbeweging in het doel: 1-1.

Derby komt door de remise tegen Nottingham, dat vierde staat, op gelijke hoogte met nummer zes Cardiff City, dat later vandaag bij Bristol City speelt. De ploeg van Cocu had tot zaterdag elk van de laatste vijf duels in de Championship gewonnen. Derby wacht komende woensdag opnieuw een vuurproef: een uitwedstrijd tegen nummer twee West Bromwich Albion.