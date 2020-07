Politie komt met nieuws na brute overval op René van der Gijp

De politie heeft een 21-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de poging tot een brute overval op René van der Gijp in Dordrecht, zo meldt de politie zaterdag. De presentator kreeg op 27 april rond 22.30 uur de schrik van zijn leven toen hij bij thuiskomst in zijn auto werd belaagd door drie gemaskerde mannen.

Met een hamer sloegen de overvallers in op de auto waarop Van der Gijp snel wegreed. Hij raakte niet gewond, maar schrok logischerwijs van de situatie. Hij kwam net thuis van opnames van Veronica Inside. "Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan", vertelde hij later. "Ik heb van die ramen die je niet doorkrijgt, normaal heb je aan één klap voldoende. Als je één klap op je kop krijgt, zoals op die ramen, dan ben je dood."

Van der Gijp bleef ongedeerd, mede dankzij de gepantserde ruiten in zijn auto. De politie startte een onderzoek en hield vrijdag een 21-jarige Ridderkerker aan in zijn woning. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij poging overval. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit. Van der Gijp werd in februari al slachtoffer van een inbraak in zijn woning. Toen werden er horloges en zonnebrillen gestolen.

Van der Gijp bewaart zijn Rolex-horloge in een kluis sinds hij eind april werd aangevallen door de groep mannen met hamers. Of de mannen op zijn horloge uit waren weet hij niet zeker, maar toch heeft hij voorzorgsmaatregelen getroffen. "Het vervelende van die Rolex is dat ik die gekocht heb van mijn moeders geld, wat zij nog op de bank had staan toen ze overleed", vertelde hij destijds. "Toen dacht ik: ik moet iets kopen waardoor ik aan haar denk als ik ernaar kijk. Maar dat ding heb ik nu in een kluis gegooid bij de ING. En die gaat er niet meer uit, want ik laat mijn kop niet inslaan voor een horloge."