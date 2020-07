Arno Vermeulen waarschuwt Ajacied: ‘Daar kan hij zich dat niet permitteren’

Arno Vermeulen zet vraagtekens bij de naderende transfer van Sven Botman van Ajax naar Lille OSC. De Telegraaf maakte vrijdag melding van een transfersom van acht à negen miljoen euro voor de verdediger, die afgelopen seizoen 26 duels op huurbasis speelde in het tenue van sc Heerenveen. Hoewel Botman in mei nog een nieuw contract tot medio 2023 signeerde, kon Ajax toch geen ‘nee’ zeggen tegen het bod uit Noord-Frankrijk.

Botman verlaat Ajax zodoende binnen afzienbare tijd zonder ook maar één officiële speelminuut in het eerste. “In Amsterdam kennen ze hem beter dan waar dan ook”, zegt Vermeulen op de website van de NOS. “Daar heeft hij de hele jeugdopleiding rondgelopen. Dus daar moeten toch mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat hij het niet zal halen als speler van Ajax 1.”

Vermeulen omschrijft Botman als ‘een hele, interessante voetballer’. “Hij zit in een categorie waar er niet veel van zijn. Grote, sterke centrale verdedigers die ook nog heel goed kunnen voetballen, zie je namelijk niet zo vaak”, vertelt de commentator van de NOS over de verdediger van 1 meter 93. “Ik heb hem best veel zien spelen afgelopen seizoen en ik was vanaf de eerste wedstrijd onder de indruk. Hij heeft in al zijn wedstrijden dit seizoen geen kaarten gepakt, dat vind ik bizar.”

Ook Vermeulen zag dat Botman na een goede eerste seizoenshelft minder gingen presteren in de maanden voorafgaand aan de coronapandemie. “Het leek dat hij was geschrokken van alle aandacht die hij opeens kreeg. Hij was wat kwetsbaar.” De commentator denkt dat een overstap naar de Ligue 1 te vroeg komt. “Hij stak er in Nederland fysiek bovenuit, maar in Frankrijk barsten ze van de grote, sterke spelers. Fysiek krijgt hij veel meer tegenstand en het niveau zal ook een stuk hoger zijn natuurlijk.”

Vermeulen had Botman graag nog een of twee jaar in Nederland zien spelen. “De fouten die hij maakte in de laatste wedstrijden bij Heerenveen, die zal hij zich daar niet kunnen permitteren. Dus het is de vraag hoe hij daarmee om zal gaan en zich terug kan knokken na een tegenslag.” In Lille wordt hij door technisch directeur Luís Campos gezien als een vervanger van Gabriel Magalhaes, die waarschijnlijk wordt verkocht aan Napoli. Bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 gaat de twintigjarige Botman een vijfjarig contract ondertekenen.