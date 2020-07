Vragenvuur Quique Setién: Frenkie de Jong en toekomst Lionel Messi

Frenkie de Jong moet ook de volgende competitiewedstrijd van Barcelona aan zich voorbij laten gaan. Het uitduel met Villarreal van zondagavond komt eveneens te vroeg voor de middenvelder, die volgens Quique Setién ergens dit seizoen nog in actie kan komen. De vraag is echter wanneer. “Dat is aan de medische staf.” De Jong deed op 13 juni in het uitduel met Real Mallorca (0-4) voor het laatst mee bij de regerend landskampioen.

De meeste vragen voor Setién gingen zaterdag logischerwijs over Lionel Messi, die volgens Cadena SER ervoor heeft gekozen om de gesprekken met Barcelona over een langer contract na 30 juni 2021 stop te zetten. De vedette zou boos zijn over naar de media gelekte berichten dat hij verantwoordelijk is voor zaken binnen de club, zoals bijvoorbeeld het ontslag in januari van coach Ernesto Valverde. Ook zou de clubtopscorer aller tijden van Barcelona gefrustreerd zijn over het gebrek aan kwaliteit in het team.

Het is dus maar de vraag of de 33-jarige Messi zijn loopbaan in het Camp Nou zal afsluiten. “Ik ga niet over de toekomst van Messi speculeren”, benadrukte Setién daags voor het uitduel. “Op de eerste plaats omdat ik hem niet heb gehoord over dit onderwerp. Het is ook niet aan mij om over zijn toekomst te speculeren. Of hij goed in zijn vel steekt? Ja, ik zie dezelfde Messi als altijd. Ik herhaal, het zijn speculaties waar ik verder niks over wil zeggen.”

“Daar zijn jullie voor. Wat Messi moet doen? Hij weet als geen ander wat hij op welk moment dan ook moet doen. Zijn leeftijd is niet van invloed op zijn functioneren. Ik zie geen verschil.” Ook over de rol en de vermeende ontevredenheid van Antoine Griezmann onder Setién werd de voorbije dagen volop gespeculeerd. “Antoine is een geweldige professional”, benadrukte de trainer. “Een voetballer die deze situatie kan begrijpen en die zich kan schikken. Hij staat positief in het leven en we kunnen altijd op hem rekenen.”

“Ja, ik kijk naar hiërarchie, maar ik heb het nooit over een onbetwiste basisplek gehad. Natuurlijk is Griezmann een geweldige voetballer voor de club en voor het team. Als Griezmann speelt, vragen jullie naar Ansu Fati en vice versa. Niet iedereen kan spelen, ongeacht hun plek in de hiërarchie. Dat is niet meer dan normaal en dat gebeurt overal. Dat is mijn verantwoordelijkheid en zo voel ik dat ook.” Barcelona heeft vier punten minder dan Real Madrid, dat zondagmiddag bij Athletic Club speelt.

Circus

Setién maakt zich niet druk om de vele geruchten over een naderend ontslag. "Ik heb deze situatie wel vaker meegemaakt als de resultaten tegenvallen, daar heb ik verder geen controle op. Het is het circus waar we als coaches in zitten. Daarom denk ik ook geen seconde na over wat er met mij gaat gebeuren. Ik concentreer me op de belangrijke dingen en denk niet aan de dingen die worden geschreven en gezegd."

De oefenmeester vindt dat zijn ploeg tot dusver ook wat pech heeft gehad, vooral in uitduels. "Als je kijkt naar de resultaten in uitduels kan je weliswaar concluderen dat we punten hebben laten liggen, maar het niveau was wel goed. Soms verdienden we het niet om puntenverlies te lijden en waren er omstandigheden waar we geen controle over hadden. Maar we zullen blijven vechten."