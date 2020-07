Barcelona biedt Griezmann aan in ruil voor tweetal

Barcelona hoopt Eric García te verleiden tot een terugkeer. De verdediger komt uit de jeugdopleiding van Barcelona, maar stapte in 2017 over naar Manchester City en maakt met enige regelmaat minuten voor die club. (Onda Cero)

Stade Rennes heeft een akkoord bereikt over een grote binnenlandse transfer in Frankrijk. Met Olympique Lyon is de club een bedrag van vijftien miljoen euro, inclusief bonussen, overeengekomen voor Martin Terrier. (L'Équipe)

Napoli heeft Victor Osimhen een contractvoorstel gedaan met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro plus bonussen. Er is echter nog geen sprake van een definitief akkoord met zijn huidige club Lille OSC. (Corriere dello Sport)