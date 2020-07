Bryan Roy vergelijkt Cruijff met Trump in merkwaardig interview

Bryan Roy baarde de afgelopen jaren opzien met optredens in de media. Zo leek hij allesbehalve nuchter tijdens een voorbeschouwing met Harry Vermeegen op Ajax – Feyenoord in 2018 en verbaasde hij tijdens een warrig telefoongesprek met Wilfred Genee bij Radio Veronica. Toen hem in het gesprek werd gevraagd wat hij doet sinds zijn vertrek als jeugdtrainer bij Ajax, antwoordde de oud-aanvaller ‘niks’. In een interview met het Algemeen Dagblad gaat Roy in op zijn opmerkelijke mediaoptredens en vertelt hij dat het goed met hem gaat en dat hij zich ‘bevrijd’ voelt.

De vijftigjarige oud-voetballer van Ajax slijt zijn dagen naar eigen zeggen als ‘ondernemer’, terwijl hij ook bezig is met een ‘art-project’. “En nog wat dingetjes meer”, zegt Roy, die daar verder niet op in wil gaan. De oud-voetballer is zeer actief op Twitter, waar hij via zijn account BryanRoyAjax complottheorieën deelt en groot aanhanger van Donald Trump blijkt. Tijdens het interview is Roy volgens de journalist soms ‘ronduit moeilijk te vatten’. Zo nu en dan spreekt hij zinnen uit als: “We leven in oorlogstijd!'' En: “Er is een aanslag op mijn ouders gepleegd!”, waarmee hij doelt op het coronavirus, dat volgens hem ontwikkeld is in een laboratorium. “Heb geduld, de waarheid zal nog een keer aan het licht komen. Maar let op mijn woorden: als er iets niet klopt, klopt er helemaal niets. En daarmee is alles gezegd”, aldus Roy.

Roy zegt zich te verdiepen in spiritualiteit. De boeken van Eckhart Tolle leest hij graag. Zo heeft hij iets ontdekt wat zijn leven heeft veranderd. “Ieder mens bereikt in zijn leven het punt dat hij voor de spiegel staat en denkt: het moet anders. In het voetbal noemen ze dat het zwarte gat. Ik heb dat een paar jaar terug ervaren, nadat ik was gestopt als jeugdtrainer van Ajax”, aldus Roy in de krant. “Ik was altijd aan het werk geweest. Ajax, Ajax, Ajax. Voetbal, voetbal, voetbal. Het was een prachtige tijd, daar niet van, maar het was soms ook moeilijk. De druk van het moeten presteren, met de verwachtingen omgaan van pers en publiek. De echte wereld is in feite dertig jaar compleet aan me voorbijgegaan. Dat doet iets met je brein. Dat kwam er opeens allemaal uit. Dat was zwaar.”

Roy heeft naar eigen zeggen als voetballer en als jeugdtrainer in een ‘politiek correcte mindset’ gezeten. “Ik was 'het label Bryan Roy', kon niet zeggen wat ik daadwerkelijk dacht of vond, leefde in een nepwerkelijkheid. Ik was een slaaf van het systeem”, aldus Roy, die aangeeft dat hij op een punt in zijn leven is gekomen dat hij geen 'slaaf' meer wil zijn van dat systeem. “Ik uit me zoals ik dat wil, doe wat ik denk dat goed is en maak me niet druk om wat anderen van me vinden. Nee, ook niet wat ze vinden van zo'n act voorafgaand aan Ajax - Feyenoord, toen ik de nacht ervoor inderdaad een paar drankjes op had, maar waarin ik inhoudelijk gewoon zeer zinnige dingen zei. Ik lééf en zit niet op schouderklopjes te wachten. Die heb ik tijdens mijn voetbalcarrière al genoeg gehad.”

De oud-Ajacied brak bij Ajax door onder Johan Cruijff. Roy zegt hem sinds zijn dood nog altijd iedere dag te missen. “Ik vraag me soms serieus af hoe het was geweest als hij er nu nog zou zijn. Hem kennende zou hij zijn opgestaan”, zegt Roy, die ook de Amerikaanse president Donald Trump hoog heeft zitten. “Ik geef het je te doen, alle mainstream media tegen je hebben en er toch elke dag staan. Dan ben je een groot leider. Je nek uitsteken, ergens voor durven staan. Ik houd van dat soort mensen. Ik zie opvallend veel gelijkenissen tussen Johan en Trump.” Hoe Roy zijn toekomst voor zich ziet? Een terugkeer als jeugdtrainer bij Ajax sluit hij niet uit. “Als het valt, valt het. En als het niet valt, valt het niet. Snap je wat ik bedoel?”, aldus Roy, die aangeeft dat niemand zorgen over hem hoeft te maken. “Ik ben nu veel gelukkiger dan dat ik ooit ben geweest als voetballer. Eindelijk verlost van dat juk van politieke correctheid."