Nieuwe club van transfervrije Edinson Cavani lijkt bekend

Edinson Cavani staat voor een terugkeer naar Italië. Volgens diverse Italiaanse media staat de Uruguayaanse spits op het punt om een contract te tekenen bij AS Roma. De afgelopen dagen werd de aanvaller al nadrukkelijk in verband gebracht met de club uit de Serie A en naar verluidt zit er schot in de zaak. De verwachting is dat de deal aan het begin van volgende week wordt afgerond.

Sebas Giovanelli, een Uruguayaanse journalist van Sport 890, meldde reeds dat Cavani op weg is naar Roma en verschillende Italiaanse media bevestigen dat een persoonlijk akkoord in de lucht hangt. De 33-jarige aanvaller is transfervrij nadat zijn aflopende contract niet is verlengd bij Paris Saint-Germain.

Volgens Giovanelli zal de deal dinsdag of woensdag afgerond worden. De 116-voudig international is geen onbekende in de Serie A. Hij brak door bij Palermo en verdiende een transfer naar Napoli. In Napels scoorde hij aan de lopende band en overtuigde hij PSG om in 2013 een transfersom van 64,5 miljoen euro neer te tellen. Na zeven jaar kwam er een einde aan zijn dienstverband in de Ligue 1.

De afgelopen maanden werd Cavani gelinkt aan veel clubs, waaronder Atlético Madrid, Newcastle United en Internazionale. Ook een verschillende Major League Soccer-clubs zouden azen op zijn handtekening, maar de verwachting is dat Roma aan het langste eind trekt.