Daley Sinkgraven fel op stelling De Telegraaf: ‘Héél erg oneens zelfs’

Daley Sinkgraven moet vanavond de Duitse bekerfinale tegen Bayern München aan zich voorbij laten gaan vanwege een heupblessure. Het wegvallen van de linksback van Bayer Leverkusen is een tegenvaller voor zowel de speler als trainer Peter Bosz, daar hij regelmatig een beroep doet op de ex-Ajacied. Nadat Leverkusen in de Bundesliga naast een Champions League-ticket greep, krijgt de club vanaf 20.00 uur de kans om het seizoen toch nog glans te geven door het winnen van de DFB Pokal. Sinkgraven acht zijn ploeggenoten allesbehalve kansloos tegen de kersverse landskampioen.

In gesprek met De Telegraaf krijgt Sinkgraven diverse stellingen voorgelegd. De krant stelt dat Bayern normaal gesproken een maat te groot is voor Leverkusen. Sinkgraven is het daarmee oneens. “Héél erg oneens zelfs”, reageert hij. “Het is een finale, een wedstrijd op zich en in de competitie hebben we laten zien zelfs in München van Bayern te kunnen winnen. Ik kan niet ontkennen dat Bayern een geweldige ploeg heeft, maar volgens mij hebben ze de finale om de DFB Pokal in 2018 ook verloren, van Eintracht Frankfurt.”

Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz blikt vooruit op de bekerfinale

Sinkgraven wil het geen schande noemen dat het team van Bosz zich niet heeft geplaatst voor de Champions League. “Het woord ’schande’ is sterk overdreven”, aldus de 25-jarige Sinkgraven. “Al is het duidelijk dat we ons doel niet hebben bereikt. Overigens hebben we nog een kans om ons voor de Champions League te plaatsen door dit jaar de Europa League te winnen. Dat we vijfde zijn geworden in de competitie, geeft maar weer eens aan hoe sterk de Bundesliga is. Borussia Mönchengladbach, dat er met ons ticket vandoor ging, stond in de winter nog bovenaan.”

Bayer Leverkusen krijgt in Berlijn de kans om het seizoen in Duitsland af te sluiten met een prijs. Sinkgraven het is oneens met de stelling dat het een waardeloos seizoen is geweest als er zaterdagavond niet wordt gewonnen. “Als we vervolgens ook nog eens roemloos worden uitgeschakeld in de Europa League, kun je wat de resultaten betreft wel van een teleurstellend seizoen spreken. Maar stel je voor dat we dat toernooi winnen. Dan zijn we als vijfde geëindigd, hebben we de bekerfinale gehaald en de Europa League gewonnen. Dat klinkt dan al een stuk beter.”