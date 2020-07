Morata bloeit na gemiste strafschop helemaal op tegen Real Mallorca

Atlético Madrid heeft vrijdagavond zonder al te veel problemen gewonnen van Real Mallorca. De nummer drie van LaLiga stuurde de nummer achttien met een 3-0 nederlaag huiswaarts; Álvaro Morata scoorde tweemaal en Koke nam het laatste doelpunt voor zijn rekening. Atlético heeft nu een voorsprong van vijf punten op Sevilla, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Ten opzichte van de topper tegen Barcelona van dinsdag voerde trainer Diego Simeone van Atlético liefst zes wijzigingen door in zijn basiself. Kieran Trippier, Manuel Sánchez, Stefan Savic, Koke, Morata en João Félix maakten hun entree en daardoor raakten Santiago Arias, Renan Lodi, Felipe, Ángel Correa, Thomas Lemar en Diego Costa hun basisplaats kwijt. Atlético was al acht thuiswedstrijden op rij ongeslagen in LaLiga en het werd vrij gauw duidelijk dat die reeks verlengd zou worden tegen Real Mallorca.

Daar komen Morata en Atleti goed weg... ?? De spits mist, maar krijgt een tweede kans vanaf de stip en schiet die onberispelijk binnen! ??#ZiggoSport #AtletiRCDMallorca #LaLiga pic.twitter.com/noMYh2GVja — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 3, 2020

De ploeg van Simeone was al enkele keren gevaarlijk geworden, voordat Atlético de leiding greep op opmerkelijke wijze. Verdediger Aleksandar Sedlar van Real Mallorca vergreep zich in het strafschopgebied aan Morata, die uiteindelijk naar het gras ging en een strafschop meekreeg. Zijn harde penalty miste de juiste richting en werd gestopt door Manolo Reina. De keeper had echter zijn achterlijn te vroeg verlaten en daarom mocht Morata het nog eens proberen. In tweede instantie schoot de spits de bal onberispelijk binnen.

Vlak voor die strafschop was er een goede kans voor zowel Atlético als Real Mallorca; de mogelijkheid van de thuisploeg was voor Félix, die een wild schot loste en van dichtbij faalde. Het was zeker niet zijn enige misstap van de wedstrijd. De jonge Portugees miste enkele kansen, was bijzonder ongelukkig in zijn acties en werd al in de vijftigste minuut gewisseld. Op dat moment stond het overigens al 2-0, na opnieuw een treffer van Morata in de vierde minuut van de blessuretijd van de eerste helft. De aanvaller kon van dichtbij binnenwerken na voorbereidend werk van Marcos Llorente. De wedstrijd leek langzaam dood te bloeden, maar met een van richting veranderd afstandsschot zorgde Koke voor toch nog een doelpunt.