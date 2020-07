De Telegraaf onthult ‘leukste detail dat niet in biografie van Sneijder staat’

Valentijn Driessen verwacht niet dat een eventuele terugkeer van Wesley Sneijder als voetballer succesvol wordt. De 36-jarige recordinternational van Oranje liet donderdag doorschemeren na te denken over een rentree in dienst van FC Utrecht, nadat hij door supporters van de club werd opgeroepen om nog één jaar te schitteren in zijn 'stadsie'.

In de voetbalpodcast van De Telegraaf stelt Driessen, chef sport van de krant, dat Sneijder fysiek waarschijnlijk niet meer in staat is om mee te doen met Utrecht. "Ik denk niet dat het kan. Met alle respect: Arjen Robben en Robin van Persie waren nog vol aan het trainen", doelt hij op twee generatiegenoten van Sneijder die opteerden voor een rentree in Nederland. "Wesley heeft niet alleen het afgelopen jaar weinig gedaan, maar ook in de jaren daarvoor liep hij verloren rond in de zandbak (in Qatar bij Al-Gharafa, red.)."

"Er moet heel veel voor gebeuren. Als je 33 jaar bent, dan is er nog wel iets mogelijk. Maar hij is 36. Utrecht wil de top drie aanvallen, maar ik denk dat hij dat niet meer aankan", concludeert Driessen. Ook journalist Mike Verweij heeft geen hoge verwachtingen van een rentree van Sneijder: hij schat in dat de middenvelder zes maanden nodig zou hebben om weer topfit te worden. Zelf denkt de geboren Utrechter dat hij in drie maanden weer fit genoeg kan worden om mee te doen bij Utrecht.

Verweij gaat in de podcast ook in de door Kees Jansma geschreven biografie van Sneijder, die veel stof deed opwaaien in voetbalminnend Nederland. Eén opvallend detail stond er niet in, zo vertelt Verweij. Dat houdt verband met zijn bekering tot het katholicisme in 2010, waar zijn toenmalige vrouw Yolanthe Cabau een grote invloed op had "Wesley is op een gegeven moment heel katholiek geworden", weet de Ajax-volger. "Vlak voor het EK 2012 heeft hij wijwater over de schoenen van de internationals gegooid. En je weet hoe het afliep: drie gespeeld, nul punten. Kees Jansma moet ervan geweten hebben, maar we lazen het niet in het boek. We hoorden het van andere internationals. Het was misschien wel het leukste detail." Wijwater is water dat door een priester gewijd is en wordt in de katholieke kerk onder meer gebruikt bij de doop.