‘Fiorentina verrast vriend en vijand met aanstelling Daniele De Rossi’

Daniele De Rossi wordt de nieuwe trainer van Fiorentina, zo meldt journalist Fabrizio Romano vrijdagavond. De 36-jarige voormalig verdedigende middenvelder maakte in januari zijn afscheid als voetballer bekend en vertrok middenin het seizoen bij Boca Juniors. Volgens Romano staat hij nu voor een zeer verrassende entree in het trainersvak.

De Rossi, 117-voudig international van Italië, geldt als een clubicoon van AS Roma: hij speelde tussen 2001 en 2019 voor Giallorossi en sloot zijn carrière af na een korte periode in Argentinië. Media in Italië schreven de afgelopen maanden dat Rossi na zijn actieve loopbaan is begonnen aan een trainerscursus. Hij zou eerder dit jaar een aanbieding van Serie C-club Sambennettedese hebben afgeslagen en heeft dus nog geen enkele ervaring in het trainersvak.

Fiorentina heeft de aanstelling van De Rossi nog niet bekendgemaakt, maar het is wel bekend dat de clubleiding zoekt naar een Giuseppe Iachini. Iachini werd in december aangesteld als opvolger van de ontslagen Vincenzo Montella. Hij staat momenteel op de dertiende plek met Fiorentina in de Serie A. La Viola won slechts een van de laatste negen wedstrijden in de competitie en daardoor moet Iachini na dit seizoen het veld ruimen, zo is de verwachting. In de wandelgangen werden Luciano Spalletti en Unai Emery al genoemd als mogelijke opvolgers.

Het is in ieder geval niet mogelijk om De Rossi direct aan te stellen. De regels in Italië staan het clubs niet toe om in een seizoen drie trainers aan het roer te hebben. Met zijn mogelijke aanstelling bij Fiorentina treedt De Rossi in de voetsporen van generatiegenoten als Gennaro Gattuso, Fabio Liverani en de gebroeders Inzaghi, die allen het trainersvak zijn ingegaan.