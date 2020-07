Heerenveen prijst zich gelukkig met deel van transfersom van Ajax

De aanstaande transfer van Sven Botman naar Lille OSC wordt toegejuicht door sc Heerenveen. Volgens de Leeuwarder Courant ontvangt de club 'naar verluidt' tien procent van de transfersom. Het is een 'zeer welkom' bedrag voor Heerenveen, middenin de coronacrisis. Het afgelopen seizoen speelde Botman op huurbasis in Friesland.

Na een huurtransfer pikken clubs soms een graantje mee van een overstap en dat lijkt ook hier het geval. De Leeuwarder Courant maakt melding van een bedrag van circa 850.000 euro en lijkt daarmee uit te gaan van het midden tussen de 8 en 9 miljoen euro die De Telegraaf noemde als transfersom. Voetbal International sprak van een bedrag van zeven miljoen euro plus bonussen.

Botman had een vaste basisplaats in Friesland en zette daar stappen in zijn ontwikkeling. Veel speelminuten bij de hoofdmacht van Ajax lonkten echter niet, waardoor hij openstond voor een vertrek. In Lille wordt hij door technisch directeur Luís Campos gezien als een vervanger van Gabriel Magalhaes, die waarschijnlijk wordt verkocht aan Napoli. Bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 gaat de twintigjarige Botman een vijfjarig contract ondertekenen.