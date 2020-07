Bryan Linssen toch nog op weg naar Feyenoord

Bryan Linssen is alsnog op weg naar Feyenoord, verzekert De Limburger. De komst van de aanvaller leek onhaalbaar, maar inmiddels zou er sprake zijn van een doorbraak. Als alles volgens plan loopt, wordt Linssen maandag gepresenteerd als nieuwste aanwinst. Hij kan transfervrij worden aangetrokken, daar zijn contract bij Vitesse deze week afliep.

In de voorbije maanden leek de 29-jarige Linssen al tweemaal eerder op weg naar De Kuip. Beide keren slaagde Feyenoord er echter niet in om tot een akkoord te komen met de buitenspeler: een deal ketste af op de financiële voorwaarden. Het is niet bekend in hoeverre er water bij de wijn is gedaan door de betrokken partijen, maar het is vrijwel zeker dat Linssen de derde aanwinst van Feyenoord wordt voor komend seizoen Eerder contracteerde de club al Christian Conteh van FC St. Pauli en Mark Diemers van Fortuna Sittard.

Naar verluidt wilde Linssen zich onttrekken aan het loonoffer dat spelers van Feyenoord brengen door de coronacrisis. Het is niet bekend of hij die eis inmiddels heeft laten vallen. Technisch directeur Frank Arnesen bleef altijd hoop houden op de komst van de vleugelspits, die inmiddels ook Burnley en Union Berlin achter zich aan zou hebben. Volgens eerdere berichtgeving van Voetbal International bood Feyenoord aanvankelijk een jaarsalaris van zes ton en zette Linssen in op een miljoen euro.

Op de achtergrond bleven de gesprekken tussen de partijen doorgaan. Dick Advocaat is zeer gecharmeerd van Linssen en was er veel aan gelegen om de selectie toch nog te versterken met de aanvaller. Vorig seizoen eindigde Linssen met veertien doelpunten op de gedeelde derde plaats op de topscorerslijst van de Eredivisie. Linssen speelde sinds 2017 voor Vitesse, dat hem overnam van FC Groningen. In dienst van de Arnhemmers was hij goed voor 41 doelpunten in 88 competitiewedstrijden.