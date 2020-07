Ajax verkoopt Sven Botman voor miljoenenbedrag aan Lille

Ajax en Lille OSC hebben een akkoord bereikt over een transfer van Sven Botman, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. Volgens de krant ontvangt Ajax een transfersom die tussen de acht en negen miljoen euro ligt voor de verdediger, die nog geen minuut maakte in het eerste elftal van de club. Bovendien zou sprake zijn van een doorverkooppercentage. Voetbal International spreekt van een bedrag van zeven miljoen euro plus bonussen.

Botman was het afgelopen jaar op huurbasis actief bij sc Heerenveen. Hij had een vaste basisplaats in Friesland en zette stappen in zijn ontwikkeling. Veel speelminuten bij de hoofdmacht van Ajax lonken echter niet, waardoor Botman openstaat voor een vertrek. In Lille wordt hij door technisch directeur Luís Campos gezien als een vervanger van Gabriel Magalhaes, die waarschijnlijk wordt verkocht aan Napoli. Bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 gaat de twintigjarige Botman een vijfjarig contract ondertekenen.

Botman verlengde in maart zijn verbintenis met Ajax nog tot de zomer van 2023. "Als jeugdspeler van Ajax heb je eigenlijk maar één droom: slagen in de ArenA", vertelde hij na het bereiken van een akkoord over een nieuw contract. "Door mijn tijdelijke vertrek naar sc Heerenveen leek ik daar verder van verwijderd te raken. Maar door mijn ontwikkeling in de afgelopen acht maanden is dat doel juist dichterbij gekomen." Botman sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Ajax. De linkspoot doorliep alle geledingen van de opleiding.

Zaakwaarnemer Nikkie Bruinenberg bevestigt aan De Telegraaf dat er een akkoord tussen de clubs ligt. "Hij kijkt uit naar de stap naar een topcompetitie. Hij weet dat hij uit zijn comfortzone moet om stappen te maken in z’n carrière." Botman debuteerde op 17 augustus 2018 voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In dat seizoen kwam de linkspoot 28 keer in actie op het tweede niveau. Ajax verhuurde Botman vervolgens aan Heerenveen, waar hij aanvoerder Daniel Höegh uit de basisopstelling speelde en 26 competitieduels afwerkte.

Lang hoefde de mandekker niet na te denken, toen Lille aan de deur klopte. "Daley Blind lag heel goed in de markt, maar door de coronacrisis was een vertrek opeens minder reëel. Bij Lille is er nu gewoon meer perspectief dan bij Ajax, waar Blind terecht een heel grote meneer is.", legt zijn zaakwaarnemer uit. De rol van Luís Campos was bovendien van groot belang. "Een vakman, die met José Mourinho bij Real Madrid heeft gewerkt en daarna ook bij AS Monaco", aldus Bruinenberg. "Je zou voor de gein zijn trackrecord eens moeten bekijken. Al zijn aankopen zijn een succes. Dat hij uitgerekend Sven wil hebben, weegt zwaar mee in zijn beslissing om weg te gaan bij Ajax."