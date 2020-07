Supporters van FC Twente horen slecht nieuws over Elia bij Paniekvoetbal

FC Twente hoeft volgens Jack van Gelder niet te rekenen op een terugkeer van Eljero Elia. Eerder deze week meldde Voetbal International dat de Eredivisionist zich officieel heeft gemeld voor de buitenspeler van Istanbul Basaksehir, die beschikt over een aflopend contract in Turkije. Volgens Van Gelder, die regelmatig contact heeft met Elia, is een overstap naar Twente echter niet de eerste keus van de 33-jarige aanvaller.

"Ik heb geregeld contact met Elia en die is met iets anders bezig", verzekert de verslaggever vrijdagavond bij Paniekvoetbal op Ziggo Sport. "Twente speelt op dit moment niet." Pas als het andere plan van Elia afketst, kan Twente volgens Van Gelder een optie worden. "Zoals het er nu voorstaat, gaat hij zeker niet naar Twente." Het is echter niet duidelijk met welk project Elia wel bezig is. Voetbal International meldde maandag dat de dertigvoudig international pas na het seizoen in Turkije met clubs in gesprek wil.

"Hij zei dat hij met iets heel leuks bezig is", aldus Van Gelder. "Ik vroeg of het Feyenoord was, en toen zei hij heel cryptisch: ‘Nee, ik zit niet bij Rob Jansen in de stal.’" Jansen is de begeleider van onder meer Leroy Fer, trainer Dick Advocaat en clubicoon Dirk Kuyt en is daarom regelmatig te vinden in De Kuip. "Ik heb gevraagd naar Twente en hij zei dat hij op dit moment met iets anders bezig is." Istanbul Basaksehir probeert al sinds de winterstop zijn aflopende verbintenis te verlengen. Elia staat ook in de belangstelling van Besiktas, terwijl ook Sivasspor zich voor hem heeft gemeld. In januari kon hij naar het Argentijnse Talleres verkassen.

Twente is niet alleen bezig met de terugkeer van Elia, die van 2007 tot 2009 actief was bij de Tukkers. De club hoopt ook Karim El Ahmadi in te kunnen lijven. De middenvelder, die speelt bij Al-Ittihad en pas op 4 september transfervrij is, heeft echter laten weten dat hij voorlopig nog wil nadenken over zijn toekomst. Jan van Halst waakt voor de tendens dat oudgedienden terugkeren naar hun club in de Eredivisie. "Er ontstaat een soort romantische gedachte dat alle spelers die gestopt zijn of op hun laatste benen lopen teruggehaald moeten worden. Je moet uitkijken dat je niet te veel van zulke spelers haalt."