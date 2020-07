Manders maakt schoon schip: ook Tom Van den Abbeele ontslagen

In navolging van trainer Peter Hyballa heeft NAC Breda ook afscheid genomen van technisch manager Tom Van den Abbeele. Op de clubwebsite meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie dat er per direct afscheid is genomen van de 41-jarige Belg. De Bredanaars hopen op korte termijn een nieuwe trainer en technisch manager aan te stellen.

“Aankomend seizoen wordt een bijzonder belangrijk seizoen voor de toekomst van NAC. Aan de vooravond hiervan, dienen wij het volste vertrouwen te hebben in ieder onderdeel van de organisatie. Hierdoor hebben wij deze moeilijke beslissing moeten nemen in het belang van de toekomst van NAC", reageert algemeen directeur Mattijs Manders op het vertrek van Van den Abbeele, die 15 april 2019 werd aangesteld bij de Parel van het Zuiden.

Manders houdt zich op de clubwebsite op de vlakte over het vertrek van de technisch manager. Hyballa lag al geruime tijd overhoop met Van den Abbeele en sprak in de regionale media zijn onvrede uit over zijn werkwijze. Vrijdagmiddag werd de trainer uitgenodigd voor een gesprek met Manders en daarin kreeg hij te horen dat hij was ontslagen. Enkele uren later moet ook Van den Abbeele het veld ruimen.

Hyballa maakte in BN DeStem de werkwijze van Van den Abbeele met de grond gerijk. “Natuurlijk verschillen we weleens van mening als het gaat om posities en spelers. Daar hebben we dan inhoudelijk een discussie over”, reageerde hij op de uitspraken van de hoofdtrainer. “Uiteraard is het ook mijn taak om naast de korte termijn ook de lange termijn te bewaken. Daarom willen we ook talenten, idealiter uit de eigen opleiding, een kans geven om minuten te maken in ons eerste elftal. Maar laat ik duidelijk zijn, ons primaire doel is een selectie samen te stellen, binnen de financiële mogelijkheden, waarmee we kunnen strijden voor promotie.”