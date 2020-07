André Onana lijkt geen topkandidaat meer

Angel Gomes hoopt op een buitenlands avontuur. Er speelt echter nog niets concreet rond de aanvallende middenvelder, die transfervrij is vertrokken bij Manchester United. (Manchester Evening News)

Sheffield United heeft vier miljoen euro geboden voor John Swift. De middenvelder van Reading is gewild, aangezien ook Leeds United graag in zee gaat met de voormalig Engels jeugdinternational. (Daily Mail)

Napoli heeft interesse in Federico Bernardeschi. Mogelijk wordt de buitenspeler van Juventus betrokken in een deal waarbij spits Arek Milik naar Turijn verkast. (Sky Italia)