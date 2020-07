NAC Breda en Peter Hyballa per direct uit elkaar

Peter Hyballa vertrekt per direct als trainer van NAC Breda, zo meldt de club via de officiële kanalen. Na een gesprek met algemeen directeur Mattijs Manders heeft de hoofdtrainer te horen gekregen dat hij zijn spullen mag pakken. Zodoende komt er snel een einde aan het dienstverband bij Hyballa in Breda. Hij stond slechts zeven wedstrijden langs de lijn.

Deze week begon NAC aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Donderdag en vrijdag leidde hij nog de trainingen, maar na een onderhoud met Manders werd hij de deur van het Rat Verlegh Stadion gewezen. ‘’In de korte periode dat ik voor NAC werkzaam ben, zie ik in Peter een enorm gedreven trainer. Daarom is het jammer dat de samenwerking van zo een korte duur is, maar er is helaas onvoldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking. We staan aan de vooravond van een bijzonder belangrijk seizoen. Daarom hebben we, in het belang van de toekomst van de club, gekozen voor deze oplossing", aldus Manders op de clubwebsite.

Terugblik laatste interview Hyballa: 'Met spelers geen problemen, wel met de staf'

Hoewel NAC 'een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen' als reden opgeeft voor het vertrek van Hyballa, lijkt een verstoorde werkrelatie met technisch manager Tom Van den Abbeele ten grondslag te liggen aan zijn ontslag. Hyballa gaf onlangs een bijzonder opmerkelijk interview in BN DeStem, waarin hij de werkwijze van Van den Abbeele met de grond gelijk maakte. Manders liet in de media optekenen dat de openlijke kritiek van Hyballa geen reden was voor ontslag.

Hyballa zei in de krant niet tevreden te zijn over de spelers die door Van den Abbeele werden aangedragen. “Hij biedt ons ook spelers aan met twee of drie wedstrijden in twee seizoenen. 'Ze komen van grote clubs', zegt hij dan. Wat interesseert mij dat nou? Nieuwe spelers moeten in ieder geval direct van waarde zijn. NAC moet kwaliteit aan zich binden. NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren."

Hyballa maakt werkwijze Van Den Abbeele met de grond gelijk

Lees artikel

Hyballa werd op 3 februari aangesteld bij NAC en zette toen zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar. Onder zijn leiding werd AZ uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, al was Feyenoord in de halve finale een maatje te groot (7-1). De trainer neemt afscheid met drie overwinningen en twee remises in de Keuken Kampioen Divisie. Van den Abbeele blijft aan als technisch manager.