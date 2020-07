Aubameyang een treffer verwijderd van plek naast clubicoon Henry

Wolverhampton Wanderers is bezig aan een uistekend seizoen en heeft met een zesde plaats op de ranglijst uitzicht op Europees voetbal. Arsenal presteert matig, maar is sinds de hervatting van de Premier League op stoom. Wanneer the Gunners nog een rol van betekenis willen spelen met oog op een Europees ticket zal er komend weekend gewonnen moeten worden. Opta beschouwt voor op het duel in het Molineux Stadium, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

o Wolverhampton is in zijn laatste drie wedstrijden tegen Arsenal ongeslagen (een keer winst, twee keer gelijk). De laatste keer dat de club zo’n serie neerzette tegen the Gunners was tussen december 1973 en augustus 1975 (vijf wedstrijden).

o Arsenal verloor deze confrontatie vorig seizoen, waardoor er een einde kwam aan een reeks van acht wedstrijden zonder nederlaag op Molineux (zeven keer winst, eenmaal gelijk). De club uit Londen verloor voor het laatst in februari 1975 twee keer op rij van the Wolves.

o Arsenal slaagde er al zeventien uitwedstrijden op rij niet in om in de Premier League te winnen van clubs die hoger dan hen op de ranglijst stonden (vijf keer gelijk, twaalf keer verlies). De laatste zege tegen een club hoger op de ranglijst buitenshuis dateert van september 2015, toen er met 5-2 gewonnen werd van de uiteindelijke kampioen Leicester City.

o Wolverhampton Wanderers is de laatste acht Premier League-wedstrijden ongeslagen (vijf keer winst, drie keer gelijk) met een clean sheet in zeven van deze duels. Het team van manager Nuno Espírito Santo kreeg in de competitie al 405 minuten geen doelpunt tegen. De laatste speler die scoorde tegen Wolverhampton was Serge Aurier namens Tottenham Hotspur in maart.

o Arsenal won de laatste uitwedstrijd met 0-2 van Southampton. Het team van Mikel Arteta wil tegen Wolverhampton voor het eerst sinds augustus twee uitwedstrijden op rij winnen. Tegen Southampton slaagden the Gunners er voor het sinds drie jaar in om twee keer te scoren en geen doelpunt tegen te krijgen in een uitwedstrijd in de competitie (0-2 tegen Southampton in mei 2017).

o Wolverhampton is de enige club die sinds de hervatting van de Premier League in juni nog geen punt heeft verloren. Alleen kampioen Liverpool heeft dit seizoen minder wedstrijden verloren dan the Wolves (6).

o Wolverhampton maakte 73% van al zijn Premier League-doelpunten in de tweede helft (33/45), het hoogste percentage van alle teams uit de competitie. Geen andere club kreeg na rust zo weinig goals tegen als de nummer zes van de competitie (elf).

o Arsenal heeft vijf van zijn laatste zeven Premier League-wedstrijden gewonnen (twee keer verlies), een meer dan in de voorgaande 23 wedstrijden (vier keer winst, dertien keer gelijk, zes keer verlies).

o Sinds de hervatting van de competitie heeft Arsenal in vier wedstrijden bij drie doelpunten direct geprofiteerd van een fout bij de tegenstander. In de eerste 28 wedstrijden profiteerde het team van Arteta slechts 4 keer van dit soort fouten.

o Pierre-Emerick Aubameyang was het vorige Premier League-seizoen 22 keer trefzeker en staat nu op 19 doelpunten. Hij heeft nog een doelpunt nodig om de tweede speler uit de clubgeschiedenis te worden die twee seizoenen op rij minimaal twintig doelpunten maakt. De laatste speler die dit voor elkaar kreeg was Thierry Henry, die dit vijf seizoenen op rij deed van 2001//02 tot en met 2005/06.