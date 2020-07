Feyenoord bevestigt vele interesse: recorddeal ligt mogelijk voor het grijpen

Zowel Marcos Senesi als Orkun Kökcü werd de voorbije weken gelinkt aan een transfer naar bijvoorbeeld Sevilla. De verdediger en middenvelder zouden Feyenoord waarschijnlijk een recordbedrag opleveren door de vorige mijlpaal van duurste uitgaande transfer van Dirk Kuyt van achttien miljoen euro te overtreffen. Frank Arnesen laat zich in gesprek met ABC Sevilla uit over een mogelijk vertrek van de twee spelers.

Kökcü heeft donderdag zijn contract in De Kuip verlengd tot medio 2025, waardoor een transfer voor de jongeling zeer onwaarschijnlijk is. Ook een vertrek van Senesi, die vorig jaar aansloot bij Feyenoord en nog tot de zomer van 2023 vastligt, ligt nu nog niet in de lijn der verwachting. Beide spelers werden eerder in verband gebracht met onder meer Sevilla, waardoor ABC Sevilla besloot contact op te nemen met de technisch directeur van de Eredivisionist.

‘Ik ben nog niet klaar bij Feyenoord, ik wil als kampioen vertrekken’

Orkun Kökcü wil onder Dick Advocaat nog meer stappen maken. Lees artikel

Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio meldde deze week nog dat Internazionale en Atalanta interesse hebben in Senesi, terwijl Sevilla en Getafe al biedingen hadden uitgebracht die door Arnesen zijn geweigerd. "Senesi? Er zijn meerdere clubs in beweging, maar we willen wachten", zegt de Deen. "Ik weet dat Sevilla belangstelling heeft voor Kökcü, maar er is geen formeel voorstel binnengekomen. Ik heb tegen zijn zaakwaarnemer gezegd dat we niet willen meewerken aan een transfer en dat het beter is dat hij bij Feyenoord nog gaat groeien."

Arnesen weet vooralsnog niets van interesse van Sevilla in Senesi. "Er zijn clubs die hebben geïnformeerd naar Senesi. Sommige zijn inderdaad concreter geworden. Sevilla? Zij hebben zich niet bij ons gemeld, kan ik je vertellen. Maar we weten dat we zowel Kökcü als Senesi willen behouden." En wat als er een heel hoog bod komt? "Dat is momenteel niet aan de orde", reageert de sportbestuurder.