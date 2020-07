‘Rakitic heeft slechts één bestemming in gedachten en zet Barça voor het blok’

Ivan Rakitic wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona en met een nog tot medio 2021 doorlopend contract gaat de middenvelder hoe dan ook zijn laatste jaar als speler van de Catalaanse grootmacht in. De 32-jarige Kroaat kan in de aankomende transferperiode ook al van club wisselen, maar zal dan wel enige medewerking moeten krijgen van zijn huidige werkgever. Mundo Deportivo meldt vrijdag namelijk dat Rakitic graag terug wil keren naar Sevilla, dat hem echter alleen transfervrij kan overnemen.

Rakitic speelde in het verleden al drie jaar voor los Rojiblancos en wil volgens de berichtgeving enkel terug naar Andalusië om daar zijn loopbaan af te sluiten. Sevilla wordt echter hard getroffen door de coronacrisis en is daarom alleen in staat om Rakitic transfervrij in te lijven. De routinier zal bovendien ook akkoord moeten gaan met een salarisverlaging, zo heeft hij te horen gekregen van technisch directeur en goede vriend Monchi.

Barcelona is volgens bovengenoemde Catalaanse sportkrant voorlopig echter niet bereid om Rakitic’ contract te verscheuren. De middenvelder ligt nog een jaar vast en Barça zet naar verluidt nu in op een transfersom van vijftien miljoen euro. Dit bedrag werd in de winterse transferperiode ook al geopperd voor Rakitic, die vanwege zijn leeftijd en status binnen de selectie niet meer in aanmerking komt voor een contractverlenging.

Barcelona neemt hier echter wel een risico mee, aangezien Rakitic ook bereid is om zijn laatste contractjaar uit te zitten en volgend jaar transfervrij over te stappen naar Sevilla. Zijn huidige werkgever wordt hiermee voor een dilemma gesteld: als het niet instemt met het verzoek vanuit het Ramón Sánchez Pizjuán om Rakitic gratis de deur uit te doen, bestaat de kans dat hij nog een jaar blijft. Hierdoor moet er nog een jaar een flink salaris worden betaald aan een speler die al lang niet meer verzekerd is van een basisplaats en volgend jaar alsnog transfervrij de deur uit zal lopen.