FC Groningen vermorzelt CL-clubs op social media door Robben-mania

Het aantrekken van Arjen Robben legt FC Groningen bepaald geen windeieren, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie KMPG over de maand juni. Er is sinds de komst van de 36-jarige vleugelaanvaller een explosieve groei waar te nemen op de social media-kanalen van de Trots van het Noorden. Met de totale groei van 14,1 procent hebben onder meer Tottenham Hotspur en RB Leipzig het nakijken.

De verrassende terugkeer van Robben bij zijn oude liefde werd pas aan het einde van de maand, op 27 juni aangekondigd, maar desondanks stijgt de club met stip op de Football Benchmark van KPMG. Met name op Instagram deed FC Groningen zeer goede zaken, want het aantal volgers steeg met 31,8 procent naar bijna 80.000. Aan de andere kant betreft de groei op het Twitter-kanaal slechts 1,7 procent. De groei op Facebook en YouTube is respectievelijk 14,8 en 7 procent.

