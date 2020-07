Alle thuisduels Oranje in Amsterdam vanwege veiligheid

Het Nederlands elftal speelt in 2020 zijn wedstrijden op eigen bodem in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt de KNVB. Dit jaar staan drie thuisduels in de Nations League op het programma en mogelijk nog twee oefeninterlands. In Amsterdam kunnen de extra maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus het best worden toegepast, zo klinkt het.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman trapt vrijdag 4 september in Amsterdam af tegen Polen. Drie dagen later, maandag 7 september, komt Italië naar de Johan Cruijff ArenA. Beide dagen is de aftrap om 20.45 uur. Zondag 15 november staat het laatste thuisduel van de UEFA Nations League gepland. De ontmoeting met Bosnië en Herzegovina begint om 18.00 uur.

In Amsterdam kan er maximaal worden gezorgd voor de veiligheid van zowel de teams als het publiek. De Johan Cruijff ArenA biedt meer ruimte dan andere stadions in het land, zowel op als 'onder' de tribune. Dat geeft de gelegenheid wedstrijden op de meest veilige manier af te werken, onafhankelijk van het aantal fans dat kan worden toegelaten, aldus de voetbalbond.

Bovendien is het stadion onderdeel van het Europese Football Innovation Platform, waar nieuwe ideeën en innovaties ontstaan die de voetbalwereld kunnen helpen zich aan te passen aan de impact van het coronavirus. Tenslotte heeft een vaste thuishaven in deze onzekere tijden ook praktische voordelen. De benodigde aanpassingen en logistieke maatregelen hoeven in principe maar eenmaal in kaart gebracht te worden. Daarna kunnen deze als het nodig is worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.