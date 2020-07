Cambuur pakt na ‘roast’ van KNVB uit met origineel bericht over Mühren

Robert Mühren blijft SC Cambuur trouw, zo melden de Friezen vrijdag via de officiële kanalen. De topscorer in de Keuken Kampioen Divisie van afgelopen seizoen, met 26 doelpunten in 29 wedstrijden, wordt nog een jaar gehuurd van Zulte Waregem. Mühren speelde een grote rol in het verspreiden van het nieuws over zijn aanbliven, want de trouwe supporters van Cambuur werden telefonisch als eerste op de hoogte gesteld.

"Het is nog niet officieel naar buiten, maar ik wil jou als trouwe supporter alvast laten weten dat het rond is en dat ik volgend seizoen weer voor Cambuur ga spelen", liet de spits weten via een ingesproken bericht. Een van de supporters van Cambuur bevestigt dat Mühren hem heeft gebeld. "Inderdaad net een telefoontje ontvangen. Hebben ze vorig jaar ook gedaan voor verlenging van de seizoenskaarten door middel van een bericht van Henk de Jong (trainer Cambuur, red.). Mooi gedaan", zo klinkt het op Twitter.

Technisch manager Foeke Booy is verheugd over het aanblijven van Mühren. "Zonder meer een bovenslag", jubelt de bestuurder in Friese dienst. "Het was heel lang onzeker of het ging slagen, maar we zijn enorm blij dat het is gelukt. Robert wou zelf ontzettend graag blijven en sportief revanche nemen met iedereen die betrokken is bij de club. Dat is voor ons niet anders en dat de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie daarbij aan boord blijft is een fantastisch signaal."

Mühren zelf reageert op het YouTube-kanaal van Cambuur op de verlenging van het huurcontract. Eerst komen enkele enthousiaste fans aan het woord, waarna de topschutter met een reactie komt. "Als jullie zo graag willen dat ik blijf, dan regelen we dat gewoon. Ik ben er volgend jaar gewoon weer bij en we gaan op naar sportieve revanche. Gas geven", zo besluit Mühren zijn relaas op het clubkanaal. Mede door de trefzekere aanvaller ging Cambuur lange tijd aan kop. Promotie naar de Eredivisie lonkte, maar vanwege de coronacrisis werd het seizoen door de KNVB definitief geschrapt. Cambuur speelt hierdoor nog minstens een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur kondigde de contractverlenging van Sonny Stevens, afgelopen donderdag, ook al op een originele manier aan. De club publiceerde een Whatsapp-groepsgesprek, met daarin de vraag van Booy wat voor soort speler moest worden aangetrokken: een doelman of een spits. Zestien spelers waren voor een spits, negen voor een doelman en negen spelers onthielden zich van stemming. De directeuren directeuren Ard de Graaf en Gerald van den Belt verlaten het gesprek uit onvrede, terwijl Stevens juist werd toegevoegd. Hiermeer werd met een knipoog verwijzen naar de stemming van de KNVB eind april wat betreft de promotie/degradatieregeling. Zestien clubs waren toen voor promotie van Cambuur, maar de voetbalbond besloot uiteindelijk om de regeling vanwege de coronacrisis te schrappen.