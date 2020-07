Frenkie de Jong krijgt grote rol toebedeeld in crisistijd Barcelona

Barcelona verkeert momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Catalaanse grootmacht presteert de voorbije wedstrijden ondermaats, met tegenvallende resultaten tot gevolg. Barcelona ligt nu vier punten achter op koploper Real Madrid, waardoor de landstitel onbereikbaar lijkt. Sport stelt in een analyse dat de geblesseerde Frenkie de Jong ernstig wordt gemist.

De Oranje-international heeft de laatste vijf wedstrijden van Barcelona geen minuut gespeeld. Bij de gewonnen wedstrijd tegen Mallorca (0-4), toen de Catalanen wel goed spel vertoonden, was hij nog wel van de partij. Tegen Leganés (2-0 winst) kreeg de middenvelder rust, maar twee dagen later liep hij een kuitblessure op. Daarna vertoonde Barcelona niet meer het gebruikelijke spel en dat is volgens Sport mede het geval door de absentie van De Jong.

"Het spel vloeit niet meer. Er is weinig creativiteit, er zijn weinig ideeën om door de vijandige linies te komen. Dit probleem wordt benadrukt door de absentie van Frenkie de Jong. Zijn vermogen om risico's te nemen, gecombineerd met zijn veelzijdigheid, is een geweldig wapen voor Barcelona gebleken dit seizoen", zo constateert de Catalaanse sportkrant.

"Barcelona had zonder De Jong al veel moeite met Leganés. Daarna konden ze Sevilla (0-0) niet laten zwichten, pakten ze een nipte overwinning tegen Athletic Club (1-0) en speelden ze gelijk tegen Celta de Vigo (2-2) en Atlético Madrid (2-2), met veel nietszeggend balbezit. Barcelona mist de intelligentie en visie van De Jong, een gegeven dat hem de opvolger van Xavi of Andrés Iniesta maakt."

"Hij heeft zich goed en snel aangepast bij Barcelona, ook al is dit pas zijn eerste jaar. Het komt namelijk wel eens voor dat zelfs de beste spelers dit niet voor elkaar krijgen. De Jong is gehaald voor de lange termijn, maar levert al op de korte termijn. Hij heeft al 3.003 minuten gespeeld, meer dan bijvoorbeeld Sergio Busquets (2.876). Hij zal zondag ook niet fit zijn voor de clash met Villarreal. Het is wel mogelijk dat hij tegen Espanyol (8 juli) of tegen Valladolid (11 juli) terugkeert."