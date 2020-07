Fabrizio Romano: Borussia Dortmund doet voor 23 miljoen zaken in Engeland

Jude Bellingham heeft de knoop doorgehakt wat betreft de volgende stap in zijn loopbaan. Volgens onder meer de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano en de Daily Mail verruilt de spelmaker Birmingham City na afloop van dit seizoen voor Borussia Dortmund. Met de transfer van de begeerde Engelsman zou een transferbedrag van 23 miljoen euro zijn gemoeid. Bellingham kan in Duitsland een vijfjarig contract ondertekenen, met een weeksalaris van circa 70.000 euro per week.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Romano ziet de pas zeventienjarige Bellingham veel in het toekomstperspectief dat is geschetst door de beleidsbepalers van Dortmund. Daarnaast zou hem zijn verteld dat een basisplaats op het middenveld van BVB een zeer realistische optie is. De door Dortmund begeerde Bellingham, wiens huidige contract nog een jaardoorloopt, is een van de lichtpuntjes bij Birmingham City, dat een tegenvallend seizoen doormaakt in de Championship.

Engeland in de ban van Jude Bellingham, het grootste talent na Wayne Rooney

Lees artikel

Manchester United zit ook al enige tijd achter de talentvolle Bellingham aan, maar het lijkt er nu op dat Dortmund in pole position ligt in de strijd om de jongeling. De Daily Mail spreekt de verwachting uit dat de miljoenentransfer binnen enkele dagen wordt afgerond. Mocht Bellingham daadwerkelijk bij Dortmund tekenen, dan komt hij samen te spelen met Jadon Sancho. Laatstgenoemde is recentelijk gelinkt aan onder meer Manchester United en Chelsea, maar van een transfer is voorlopig geen sprake.

Bovengenoemde krant meldt tevens dat Bellingham niet bovenaan het lijstje stond van manager Ole Gunnar Solskjaer. Desondanks is er achter de schermen hard gewerkt aan de komst van de middenvelder. Inspanningen die nu tevergeefs blijken te zijn. Bellingham ziet echter meer heil in een overstap richting Dortmund, mede door het feit dat talentvolle spelers als Sancho en Erling Braut Haaland de kans krijgen om zich volop te ontwikkelen.