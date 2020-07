‘Barcelona zet streep door naam Koeman en heeft opvolger Setién binnen’

Barcelona zet vol in op Xavi als nieuwe trainer voor komend seizoen, zo verzekert Mundo Deportivo vrijdag. De huidige trainer van Al-Sadd uit Qatar zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met voorzitter Josep Maria Bartomeu. De spelersgroep van Barcelona staat volledig achter de komst van clubicoon Xavi naar het Camp Nou, zo klinkt het. Over de huidige hoofdtrainer Quique Setién gaan al langer verhalen de ronde in de Spaanse media dat hij na dit seizoen moet vertrekken.

Het lijkt erop dat de uitwedstrijd tegen Villarreal van aanstaande zondag cruciaal is voor de toekomst van Setién bij Barcelona. De positie van de Spaanse keuzeheer is al wankel en een nederlaag tegen de subtopper uit LaLiga kan hem weleens fataal worden. Bovengenoemd medium meldt dat Francisco Javier García Pimienta, coach van Barcelona B, de honneurs waarneemt bij een tussentijds ontslag van Setién. Na de uitbeurt tegen Villarreal staan er voor Barcelona nog vier competitieduels op het programma.

‘Verkeerde’ keuze Barça werd eerder al gemaakt door Ajax, PSV en Feyenoord

Lees artikel

De toekomst van Setién is al langer onderwerp van discussie in de Spaanse media. De opvolger van de in januari ontslagen Ernesto Valverde heeft naar verluidt een moeizame band met de spelers, wat nog maar eens werd benadrukt rondom het thuisduel met Atlético Madrid (2-2) van dinsdag. Er was toen volop verbazing over de invalbeurt van Antoine Griezmann in de slotminuut. Daarnaast is er onvrede over de teleurstellende reeks aan resultaten, wat er toe heeft geleid dat Barcelona aankijkt tegen een achterstand van vier punten op koploper Real Madrid. Zelfs het eventueel veroveren van de Champions League lijkt niet voldoende voor een langer verblijf als trainer.

El Chiringuito meldde onlangs nog dat Oranje-bondscoach Ronald Koeman hoog op het lijstje staat van Barcelona als eventuele opvolger van Setién, maar Xavi lijkt nu dé topkandidaat te zijn in het Camp Nou. Koeman zou ook pas na het EK van 2021 willen instappen. Vanwege de staat van dienst van Xavi als speler, met meerdere landstitels en Champions Leagues op zijn palmares, is de voormalig middenvelder nog steeds zeer populair bij de aanhang van de Catalaanse grootmacht. Bovengenoemd medium verzekerde dat hij niet zou willen samenwerken met technisch directeur Éric Abidal, maar dat lijkt geen breekpunt te zijn in de gesprekken met de Barcelona-leiding.