‘Bayern München zwaait Thiago na zeven titels op rij voor 35 miljoen uit’

Thiago Alcántara staat op het punt om Bayern München in te ruilen voor Liverpool, zo verzekert Sport. Naar verluidt is de 29-jarige middenvelder reeds tot een persoonlijk akkoord gekomen met de kersverse kampioen van Engeland. Alleen beide clubs moeten er nog uit zien te komen, zo klinkt het. De tussentijdse verkoop van Alcántara, sinds 2013 in dienst bij Bayern, zou der Rekordmeister circa 35 miljoen euro moeten opleveren. Liverpool hikt echter nog tegen de vraagprijs aan en hoopt op een betaling in termijnen.

BILD wist twee weken geleden al te melden dat Alcántara niet van plan is om zijn tot 2021 lopende contract bij Bayern te verlengen, ondanks herhaaldelijke pogingen van de club om hem over te halen een meerjarige verbintenis te ondertekenen. De controlerende middenvelder is toe aan een nieuwe uitdaging en Jürgen Klopp wil hem in dat kader maar al te graag naar Liverpool halen. De Duitse manager is bijzonder gecharmeerd van Alcántara, die onlangs voor de zevende keer op rij kampioen werd met Bayern.

Highlights Bundesliga: Wolfsburg - Bayern München

Trainer Hansi Flick heeft al enkele keren laten weten dat hij hoopt dat Alcántara zich bedenkt en Bayern alsnog trouw blijft. De kans is echter gering dat de keuzeheer van de Duitse grootmacht volgend seizoen nog met de voormalig middenvelder van Barcelona samenwerkt. Alcántara kwam in 2013 voor 25 miljoen over vanuit Spanje en Bayern hoopt hem zeven seizoenen later met winst te kunnen verkopen. Men wil in München niet dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt.

Mocht Alcántara daadwerkelijk voor Liverpool kiezen, dan wordt hij de eerste aankoop van Klopp voor komend seizoen. Tevens is de middenvelder dan de eerste speler die Bayern deze zomer achter zich laat. Aan de andere kant wisten de Duitsers al Alexander Nübel (Schalke 04) en Tanguy Kouassi (Paris Saint-Germain) aan te trekken. Daarnaast is de komst van Leroy Sané, afkomstig van Manchester City, zo goed als afgerond.