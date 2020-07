Klopp verbijsterd over eerste vraag na afstraffing: ‘Waarom doe je dat?’

In de eerste wedstrijd na het binnenhalen van de Engelse landstitel ging Liverpool hard onderuit tegen nummer twee Manchester City: 4-0. Na afloop van de wedstrijd in het Etihad Stadium ontstond er een opmerkelijk gesprek tussen manager Jürgen Klopp en interviewer Geoff Shreeves. De Duitser was duidelijk niet gediend van de vragen die hij kreeg over enkele momenten tijdens de forse nederlaag.

Shreeves merkte op dat Liverpool een aantal goede kansen kreeg bij een 0-0 stand. Het antwoord van Klopp was enigszins cynisch. "En dat vraag je aan mij?", zo zei de kampioensmanager voor de camera van Sky Sports. "Waarom vraag je aan mij waarom we goede kansen hebben gehad? We hadden een aantal aardige momenten. Maar als je rustig naar de wedstrijd had gekeken, dan snap ik deze vraag niet, het slaat nergens op. Vraag me dan specifiek naar de kansen die we daadwerkelijk hebben gehad."

Liverpool wordt vernederd door Manchester City, dat na deze schitterende assist van Kevin De Bruyne met 3-0 voor staat bij rust! ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 2 juli 2020

Later op de persconferentie keek Klopp nog eens terug op de verliesbeurt in Manchester. Zijn spelers hadden er absoluut niet met de pet naar gegooid, zo verzekerde hij zijn toehoorders. "Als jullie graag artikelen willen schrijven over een verminderde focus bij mijn spelers, ga vooral je gang. Maar de instelling van mijn team beviel me, hun inzet was fenomenaal. De spelers vochten met alles wat ze hadden." Klopp prees daarnaast de kwaliteiten van de tegenstander. "Als er één ploeg ter wereld is, die je zo'n pak rammel kan geven, dan is het Manchester City wel. En ze wilden zich natuurlijk graag bewijzen tegen de kampioen. Maar dit heeft niets met het titelfeest van vorige week te maken. Deze nederlaag doet gewoon erg veel pijn."

Ook collega Josep Guardiola gelooft niet dat Liverpool halfbakken aan het duel van donderdagavond was begonnen. "Ik denk dat ze flink veel bier hebben gedronken vorige week. Maar dat was vanavond echt wel uit hun bloed", benadrukte de winnende manager. De Spaanse coach verwees op de persconferentie naar de erehaag die zijn spelers vormden voorafgaand aan de wedstrijd. "Ik zag toen in de gezichten van de spelers van Liverpool een geweldige focus. Ze wilden dit duel echt niet verliezen en vanaf de eerste minuut hebben ze er hard voor gestreden."