Cadena SER: Lionel Messi is lekken zat en neemt radicale beslissing

Lionel Messi wikt en weegt een vertrek bij Barcelona in de zomer van 2021, zo verzekerde Cadena SER in de nacht van donderdag op vrijdag. Volgens de doorgaans betrouwbare radiozender uit Spanje heeft de vedette van los Azulgrana de gesprekken met Barcelona over een contractverlenging voorlopig stopgezet en is het maar de vraag of de 33-jarige Argentijn zijn loopbaan in het Camp Nou zal afsluiten.

Een van de voornaamste redenen zou volgens Cadena SER ‘het continu lekken van bepaalde informatie, in het voordeel van de club én vanuit de club, richting de media’ zijn. “Deze informatie zorgt ervoor dat hij degene lijkt die verantwoordelijk is voor bepaalde beslissingen van de club waar hij helemaal niets mee te maken heeft gehad”, zo verzekerde journalist Manu Carreño tijdens de radio-uitzending.

“De onderhandelingen tussen Jorge Messi (vader en zaakwaarnemer, red.) en Barcelona waren goed en positief begonnen. De partijen leken op één lijn te zitten, maar de laatste ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat Messi nu alles heroverweegt en de beslissing heeft genomen om de onderhandelingen voorlopig stop te zetten”, stelt Carreño, die ook aangaf dat Messi in de afgelopen twaalf maanden het gevoel heeft gekregen dat hij binnen de club meer als ‘een probleem’ dan als ‘de oplossing’ wordt gezien.

In de huidige overeenkomst van Messi met Barcelona stond een clausule die de topscorer aller tijden in staat stelde om de club deze zomer transfervrij te verlaten, onder één voorwaarde: naar een club in een mindere competitie. Het kamp-Messi koos er enkele weken geleden voor om deze clausule, geldig tot 30 mei, niet te lichten én de gesprekken met de clubleiding over een nieuwe verbintenis te starten. Messi ondertekende in november 2017 zijn achtste en laatste contract met Barcelona, dat destijds een transferclausule van zevenhonderd miljoen euro voor de eerste twee jaar liet opnemen.

Het kamp-Messi en Barcelona hadden volgens Spaanse media de intentie om de samenwerking met twee seizoenen te verlengen, onder dezelfde voorwaarden. Het salaris van de aanvaller zou onveranderd blijven, evenals de clausule om de club aan het einde van het seizoen transfervrij te kunnen verlaten. Messi wil naar verluidt na elk seizoen zelf kunnen bepalen om hij fysiek gezien wederom in staat zal zijn om een seizoen lang op topniveau te kunnen presteren.