Valentijn Driessen komt met update over Feyenoord: ‘Wat een onzin’

Feyenoord is al in contact is met diverse grote zakenbanken om de overname van aandelen mogelijk al later dit jaar zakelijk te begeleiden, zo verzekert Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf gaat vrijdag in zijn column dieper in op de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid, waar enkele investeringsmaatschappijen uit de Verenigde Staten hun intrede hopen te doen en waar het project Feyenoord City eindelijk lijkt te gaan komen.

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord in verband wordt gebracht met Amerikaanse investeerders. Vorig jaar zomer wist het Algemeen Dagblad al te melden dat de clubleiding in gesprek was met een Amerikaanse investeringsmaatschappij die bereid was een minderheidsaandeel in de club te nemen. Nu vinden er serieuze gesprekken met enkele grote investeerders plaats. “Als aandeelhouders willen zij Feyenoord met een financiële injectie naar een hoger niveau tillen.”

“Het bewijs dat het de directie en een deel van Feyenoords rvc menens is, blijkt uit het gegeven dat de clubleiding al in contact is met diverse grote zakenbanken om de overname van aandelen mogelijk al later dit jaar zakelijk te begeleiden”, stelt Driessen, die benadrukt dat de financiële bijdrage van Nederlandse investeerders, deels verenigd in de Vrienden van Feyenoord, te weinig is om structureel zo’n grote stap te maken dat Feyenoord ‘in een spelersvijver kan vissen waarmee Feyenoord PSV en AZ achter zich laat en het gat met Ajax aanzienlijk verkleint’. Hij doelt op een bedrag van naar verluidt vijftig miljoen euro.

“Ze stellen alles in het werk om hun invloedsfeer bij de club niet te verliezen. Alleen proberen zij in vergelijking met grote buitenlandse partijen grof gezegd voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.” Driessen verzekert dat de meerderheid van de directie het licht op groen wil zetten voor Feyenoord City. De Amerikaanse investeerders zijn bekend met het voornemen van Feyenoord om de huidige Kuip binnen enkele jaren te verlaten voor een nieuw onderkomen.

“Terwijl de voetbalsector ernstig is verzwakt door de coronacrisis, liggen er voor Feyenoord enorme kansen om met investeringen binnen afzienbare tijd grote stappen te maken”, concludeert Driessen, die aangeeft dat iedereen in de clubleiding dan wel ‘het clubbelang moet laten prevaleren boven het persoonlijk belang en z’n voet van de rem moet halen’. “In plaats van goedkope politieke spelletjes via de media te spelen. Of journalisten te laten verklaren dat buitenlandse investeerders een fata morgana zijn en een nieuw stadion de doodsteek is voor voetbalclub Feyenoord. Wat een onzin.”

Het nieuwe stadion van Feyenoord moet 444 miljoen gaan kosten, maar de financiering is nog niet rond. Voordat de definitieve businesscase, ofwel de haalbaarheidsstudie, kan worden gepresenteerd, moeten nog enkele hordes genomen worden. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre de club Feyenoord profiteert van het nieuwe stadion: de directie heeft een garantie gevraagd van minimaal 25 miljoen euro aan inkomsten per jaar.