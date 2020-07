Premier League lonkt plots voor Phillip Cocu in tumultueus seizoen

Derby County lijkt op het juiste moment in vorm: de 0-1 winst bij Preston North End was woensdagavond alweer de vijfde overwinning op rij in de Championship. Sinds Kerst presteert geen enkele club zelfs beter dan het team van manager Phillip Cocu. The Rams zijn, met nog zes wedstrijden te gaan, op een zevende plaats terug te vinden en op slechts één punt van een plek om de play-offs voor promotie naar de Premier League.

Cocu maakte in zijn eerste seizoen bij Derby County al het nodige mee. Zijn aanvoerder Richard Keogh werd in de eerste seizoenshelft ontslagen na een verkeersongeluk met drank op en basiskracht Andre Wisdom werd afgelopen weekeinde neergestoken bij een brute roofoverval. De verdediger is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. “Na de sportmaaltijd kwam Andre binnen, net ontslagen uit het ziekenhuis. Iedereen klapte en je zag de ontlading in het team”, vertelt Cocu vrijdag in het Algemeen Dagblad.

“Deze jongen staat midden in de groep, is fantastisch met de jonge talenten. De wedstrijd hebben ze echt voor hem gewonnen. Iedereen kon iets extra’s brengen”, doelt Cocu op het midweekse duel met Preston North End. Het is allesbehalve een makkelijk eerste seizoen voor de voormalig trainer van onder meer PSV. Rond Kerst stond Derby County op een zeventiende plaats en in januari dreigde puntenaftrek na een Financial Fairplay-straf. En dat allemaal na een seizoen waarin men onder leiding van Frank Lampard net naast promotie naar de Premier League greep.

“Door alle gebeurtenissen is de groep heel hecht geworden”, legt Cocu uit. “En spelers begrijpen steeds beter hoe we willen spelen. Verzorgd, opbouw van achteruit. Zo'n beetje elke wedstrijd zijn vijf van de elf basisspelers talenten uit de eigen jeugd. Afgelopen zomer koos de club bewust voor die koers en het was een reden waarom ik ben ingestapt. Maar zo'n project heeft logischerwijs wel tijd nodig.” Niet onbelangrijk: de winterse komst van Wayne Rooney, afkomstig van het Amerikaanse DC United. “34 jaar, Rooney, maar nog steeds in staat het verschil te maken”, beaamt de Nederlander.

Cocu heeft inmiddels na veertig duels dezelfde tussenbalans als Lampard vorig jaar. De nu manager van Chelsea leidde Derby County naar de play-offs en daar lijkt men onder leiding van Cocu ook hard op weg naar. “Maar wij zijn er nu nog láng niet, hoor”, benadrukt Cocu. “We krijgen nog vijf teams uit de top zes. Maar door onze comeback gaan we die duels nu spelen met louter positieve druk.” Derby County speelt zaterdag in eigen huis tegen Nottingham Forest, dat zeven punten meer heeft en een vierde plaats inneemt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Leeds United 40 22 9 9 27 75 2 West Bromwich Albion 40 20 14 6 29 74 3 Brentford 40 20 9 11 37 69 4 Nottingham Forest 40 18 13 9 13 67 5 Fulham 40 19 10 11 10 67 6 Cardiff City 40 15 16 9 6 61 7 Derby County 40 16 12 12 3 60 8 Swansea City 40 14 15 11 3 57 9 Preston North End 40 16 9 15 2 57 10 Blackburn Rovers 40 15 11 14 5 56 11 Millwall 40 13 17 10 3 56 12 Bristol City 40 15 10 15 -6 55 13 Sheffield Wednesday 40 14 10 16 -5 52 14 Wigan Athletic 40 13 11 16 -5 50 15 QPR 40 14 8 18 -7 50 16 Reading 40 13 10 17 0 49 17 Birmingham City 40 12 13 15 -12 49 18 Charlton Athletic 40 12 10 18 -8 46 19 Hull City 40 12 9 19 -14 45 20 Huddersfield Town 40 12 9 19 -14 45 21 Middlesbrough 40 10 14 16 -12 44 22 Stoke City 40 12 7 21 -11 43 23 Barnsley 40 10 11 19 -17 41 24 Luton Town 40 11 7 22 -27 40