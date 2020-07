Ramos schiet Real Madrid naar flinke voorsprong op Barcelona

Real Madrid heeft donderdagavond een grote stap gezet naar de landstitel in Spanje. Twee dagen na het puntenverlies van Barcelona tegen Atlético Madrid (2-2) kreeg de Koninklijke de kans om thuis tegen Getafe verder weg te lopen bij de titelconcurrent. Real Madrid speelde geen grootse wedstrijd, maar boekte dankzij een strafschop van Sergio Ramos in de slotfase van de wedstrijd toch een 1-0 zege. Daardoor heeft men een voorsprong van vier punten op Barcelona, met nog vijf duels voor de boeg.

Zinédine Zidane voerde na de 0-1 zege op Espanyol van zondag drie wijzigingen door in zijn basiself: Ferland Mendy, Luka Modric en Vinícius Júnior maakten hun entree, terwijl Marcelo en Federico Valverde naar de bank verdwenen en Eden Hazard rust kreeg. Real Madrid had het aanvankelijk niet gemakkelijk in de stadsderby. Getafe besloot vroeg druk te zetten en drong de thuisploeg daarmee terug op de eigen helft; de eerste kans was in de negende minuut voor Nemanja Maksimovic, wiens door Xabier Etxeita van richting veranderde kopbal werd gekeerd door Thibaut Courtois.

Halverwege het eerste bedrijf moest ook collega David Soria in actie komen, toen Vinícius reageerde op een voorzet van Mendy en de bal richting doel verlengde. Na 35 minuten volleerde Isco op doel na een voorzet van Sergio Ramos en opnieuw lag Soria in de weg. Kort daarvoor voerde Real Madrid overigens al een wissel door: nadat Raphaël Varane de bal hard tegen het gezicht had gekregen, nam Zidane geen risico en besloot hij de verdediger te vervangen voor Éder Militão.

Het duurde even voordat de tweede helft op gang kwam. Real Madrid speelde geduldig en probeerde een opening te vinden. Het werd gevaarlijk via een afstandsschot van Luka Modric, dat na een aanraking van Djené Dakonam naast vloog. Namens Getafe schoot Jaime Mata met een lobje op het dak van het doel, nadat Courtois al geklopt was. Puntenverlies dreigde voor Real Madrid, maar twaalf minuten voor tijd mocht de ploeg aanleggen voor een strafschop toen Dani Carvajal over het been ging bij Mathías Olivera. Sergio Ramos benutte de buitenkans met een beheerst schot over de grond: 1-0.