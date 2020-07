Mourinho: ‘De scheidsrechter zit verstopt in een kantoor op St. George's Park’

José Mourinho heeft geen vrede met het verloop van de competitiewedstrijd tussen Sheffield United en Tottenham Hotspur (3-1) van donderdagavond. Tijdens het duel werden liefst drie doelpunten van Harry Kane afgekeurd, waarvan de eerste bij een 1-0 stand verreweg het meest besproken werd: door een vermeende handsbal van Lucas Moura zette arbiter Chris Kavanagh een streep door de 1-1, na inmenging van videoscheidsrechter Michael Oliver.

Het betreffende doelpunt werd gemaakt na 32 minuten, kort nadat Sander Berge de scoe had geopend. Na een lange bal van Davinson Sánchez nam Kane het leer aan met een bewaker in zijn rug. Hij vond Lucas, die tussen meerdere verdedigers sprintte en naar de grond werd gedwongen. Aldaar toucheerde hij de bal mogelijk onbewust met de arm. Nadat de bal tegen zijn arm zou zijn aangekomen, schoot John Egan snoeihard aan tegen Lucas en daardoor belandde de bal bij Kane, die zijn bewaker uitkapte en scoorde. De treffer werd uiteindelijk afgekeurd, zichtbaar tot ongenoegen van Mourinho.

Na de wedstrijd spuwt de trainer van Tottenham zijn gal over de grote rol die de VAR heeft de arbitrale beslissingen. "De persoon die hier staat, is niet de scheidsrechter. De scheidsrechter zit ergens verstopt in een kantoortje, volgens mij op St. George's Park (een complex van de voetbalbond in Burton upon Trent, red.). Daar zit de scheidsrechter. De man op het veld is niet de scheidsrechter. Hij neemt de beslissingen niet. De belangrijkste beslissingen worden nu genomen door de man in het kantoor. Ik ga dus ook niet in gesprek met de assistent-scheidsrechter die vandaag met het fluitje op het veld stond." Aan Sky Sports vertelt Mourinho dat hij niet kan zeggen wat hij eigenlijk wil zeggen, omdat hij niet geschorst wil worden.

Het leek erop dat er een overtreding op Lucas werd begaan toen hij naar de grond ging, maar de regels van de FA schrijven voor dat een treffer altijd moet worden afgekeurd als die voorkomt uit een balaanraking met de hand of de arm. Mourinho lijkt het evenwel oneens met het besluit. "Je kunt van een scheidsrechter die op het veld al niet zo goed is niet verwachten dat hij vanuit het kantoor wel goed is", zegt hij over videoscheidsrechter Oliver. "We slaan een richting in die heel slecht is voor het spelletje waar iedereen verliefd op was. Normaal ben ik op de bank een emotioneel mens, maar nu doe ik geen beklag bij de man met de fluit, want hij is de scheidsrechter niet meer. Ik ging meestal naar de vierde official, maar dat is inmiddels de assistent van de assistent geworden."

Toch uit de Portugees ook kritiek op zijn eigen ploeg. Hij vindt dat Tottenham een verslagen indruk maakte na de eerste afgekeurde treffer van Kane. Sheffield liep na de pauze uit naar een 3-0 voorsprong en vlak voor het laatste fluitsignaal maakte Kane het enige geldige tegendoelpunt. "We moeten mentaal sterker zijn om te kunnen reageren op wat er gebeurde", vindt Mourinho. "Het mag niet zo zijn dat we mentaal verlamd zijn door de beslissing van Michael Oliver. Ik snap dat het moeilijk te accepteren is. In de tweede helft hadden we wel de bal, maar niet de kansen om de wedstrijd te kantelen."