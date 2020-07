De Bruyne etaleert wereldklasse bij totale afgang van Liverpool

Liverpool heeft donderdagavond zijn eerste wedstrijd als kampioen van de Premier League met grote cijfers verloren. De manschappen van manager Jürgen Klopp waren niet opgewassen tegen Manchester City, dat met 4-0 won. Absolute uitblinker aan de zijde van manager Josep Guardiola was Kevin De Bruyne, die als vanouds strooide met schitterende passes. De Belgische middenvelder scoorde uit een penalty en gaf een prachtassist op Phil Foden. En ook bij het derde doelpunt, een eigen treffer van Alex Oxlade-Chamberlain, gaf De Bruyne een sublieme pass.

Voorafgaand aan de wedstrijd vormden de spelers van Manchester City een erehaag voor de kersverse kampioen Liverpool. Opvallend daarbij was dat Bernardo Silva Bernardo Silva weigerde mee te klappen voor de spelers van the Reds, een slok uit zijn drinkfles nam en voortijdig uit de erehaag verdween. Het leidde tot enige verontwaardiging op sociale media.

Nadat Gabriel Jesus al na drie minuten een buitenspeldoelpunt had zien afgekeurd worden, creëerde Liverpool in de openingsfase een serie grote kansen. Eerst werd de doorgebroken Mohamed Salah gestuit door Ederson Moraes, even later mikte de Egyptenaar na een fraaie dribbel over de rechterflank op de paal. Aan de andere kant van het veld versierde Raheem Sterling na 25 minuten een penalty, nadat de Engelse aanvaller door landgenoot Joe Gomez werd vastgepakt en naar het gras ging. De Bruyne ging achter de bal staan en schoot de strafschop gedecideerd binnen: 1-0.

City toonde zich uiterst effectief door tien minuten later opnieuw te scoren. Een flitsende tegenaanval eindigde via Phil Foden bij Sterling, die in de zestien enigszins moeizaam aannam en met wat fortuin door de benen van Gomez het net vond: 2-0. Daarmee was het nog niet gedaan wat betreft de eerste helft, want op slag van rust viel ook de derde treffer van City. Foden zette een een-twee op met De Bruyne, die de bal subliem klaarlegde voor zijn Britse teamgenoot. Foden bleef oog in oog met Alisson Becker koel en schoot de bal hoog in het doel: 3-0.

De wedstrijd leek daarmee beslist, al ging City ook na rust vastberaden op zoek naar meer treffers. Gabriel Jesus kreeg de bal zomaar in de voeten gegooid door Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold, maar de City-aanvaller schoot in de handen van Alisson. De Braziliaan bracht even later ook redding op een poging van dichtbij van Foden, maar kon niet voorkomen hoe City in de 66ste minuut alsnog aan zijn vierde goal kwam. Ditmaal verstuurde De Bruyne een prachtige pass naar Sterling, die linksback Andy Robertson knap uitkapte en het geluk had dat zijn mislukte schot op de achterlijn tot doelpunt werd gepromoveerd door de onfortuinlijke Oxlade-Chamberlain: 4-0. In de laatste seconden van de wedstrijd tekende Riyad Mahrez voor het slotakkoord, door Alisson na een dribbel over de linkerflank te verrassen in de korte hoek. Het doelpunt vond echter geen doorgang vanwege ongelukkig hands van Foden voorafgaand.