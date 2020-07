Sneijder ‘denkt na’ over rentree in Eredivisie na verrassing door fans

Supporters van FC Utrecht hopen dat Wesley Sneijder in navolging van Arjen Robben uit zijn voetbalpensioen komt. Donderdag werd Sneijder verrast door supporters van de club uit zijn geboortestad: de harde kern overhandigde de 36-jarige oud-international een clubshirt en toonde een spandoek met de tekst: 'Nog 1 jaar vlammen in je stadsie'.

Sneijder zou hebben aangegeven na te denken over de mogelijkheid en gaf volgens supportersplatform UtrechtFans toe dat hij gesprekken heeft gevoerd met technisch directeur Jordy Zuidam. "Sneijder heeft vanavond in ieder geval een door de supporters gemaakt contract ondertekend waarmee hij voor altijd supporter van de club zal blijven", zo voegt men eraan toe op Instagram.

Afgelopen zaterdag maakte Robben bekend te mikken op een rentree als profvoetballer bij FC Groningen. Het zou echter verrassend zijn als Sneijder dezelfde route bewandelt. Robben heeft er na het stopzetten van zijn carrière veel aan gedaan om fit te blijven: zo bereidde hij zich voor om de marathon van Rotterdam te lopen. Sneijder is er minder goed in geslaagd om in vorm te blijven, is te zien op recente foto's en op beelden van de recordinternational van Oranje. Hij zou een flink traject moeten doorlopen om weer topfit te raken.

Duidelijk is wel dat Sneijder de afgelopen weken openlijk flirtte met Utrecht. In maart kondigde hij aan dat Utrecht, een club waarvoor hij nooit speelde, Ajax zou gaan 'slopen' in de halve finale van de KNVB Beker; Utrecht won met 2-0. Hij zette bovendien kwaad bloed bij de supporters van Ajax, door het nummer Utereg me stadje van Herman Berkien in zijn auto te zingen terwijl hij richting Amsterdam reed, na openlijk gekibbel met de F-Side van Ajax. Bovendien heeft Sneijder een skybox in Stadion Galgenwaard en is hij vaak te gast bij wedstrijden.