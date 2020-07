Robin Gosens solliciteert opnieuw naar uitnodiging van Ronald Koeman

Er lijkt geen maat te staan op Atalanta. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini won donderdag ook de vierde wedstrijd sinds de hervatting, ditmaal door concurrent Napoli met 2-0 naar huis te sturen. De opnieuw scorende Robin Gosens, die nog kan kiezen tussen Nederland en Duitsland, is met een indrukwekkend aantal van negen goals en vijf assists veruit de meest productieve (vleugel)verdediger in de Serie A; Aleksander Kolarov van AS Roma volgt met zes treffers en drie assists.

In de eerste helft hielden Atalanta en Napoli elkaar in evenwicht. Kalidou Koulibaly had meer kunnen halen uit een kopbal van dichtbij, terwijl David Ospina aan de andere kant knap redding bracht op een gevaarlijke poging van Alejandro Gómez. De Colombiaanse goalie van Napoli moest zich na een half uur laten vervangen door Alex Meret, nadat hij in zijn eigen doelgebied ongelukkig in botsing was gekomen met een ploeggenoot.

Atalanta maakt snel korte metten met Napoli ?

Robin Gosens schiet binnen na een ietwat gelukkige assist van Toloi ??#ZiggoSport #AtalantaNapoli #SerieA pic.twitter.com/Q1EyRVWE4t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 2, 2020

Direct na rust liet Atalanta zien een ploeg in vorm te zijn. Gómez bracht eerst Timothy Castagne op de rechterflank in stelling, maar diens voorzet kon worden onderschept door de verdediging van Napoli. Omdat Fabián Ruiz op de rand van de eigen zestien de bal meteen weer verloor, kreeg Gómez een nieuwe kans om een voorzet te geven, waarmee hij ditmaal de volledig vrije Mario Pasalic bediende, die van dichtbij raak kopte.

Tien minuten later maakte Atalanta opnieuw een nog fraaier doelpunt. Flitsend combinatiespel tussen Rafael Toloi en Castagne leidde tot een schot van dichtbij van eerstgenoemde. Die poging mislukte volledig en belandde voor de voeten van Gosens, die rustig aannam en van een meter of acht de verre hoek vond: 2-0. Napoli drong daarna nog wel aan en miste in de persoon van invaller Hirving Lozano een grote kans, terwijl een doelpunt van Arkadiusz Milik werd afgekeurd wegens buitenspel.