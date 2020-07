Misère ontvouwt zich voor Tottenham na controversieel besluit Kavanagh

Sheffield United heeft Tottenham Hotspur donderdagavond een pijnlijke nederlaag toegediend. The Blades wonnen op het eigen Bramall Lane met 3-1 van de Londenaren en zorgden daarmee voor een verschuiving op de ranglijst. Sheffield stijgt van plek negen naar plek zeven, terwijl Tottenham de achtste plaats inruilt voor de negende. Tottenham ziet Europees voetbal daardoor verder uit het zicht verdwijnen. Het was een verrassende zege voor Sheffield, dat slechts een punt pakte uit de vorige drie duels. Tottenham oogde met name achterin kwetsbaar en was aanvallend niet in staat om de promovendus aanhoudend in de problemen te brengen.

José Mourinho voerde één wijziging door in zijn basisopstelling ten opzichte van het gewonnen duel met West Ham United (2-0) van vorige week dinsdag en dat was goed nieuws voor Steven Bergwijn. De aanvaller heroverde zijn basisplaats en kreeg de voorkeur boven Dele Alli. Bergwijn viel op in het aanvalsspel van Tottenham in de eerste helft. In de achttiende minuut combineerde hij met de opgestoomde Serge Aurier, die een voorzet afleverde bij Heung-Min Son voor het doel. De vrijstaande Zuid-Korean leek te schrikken van de kans die hij plots had en wist niet te profiteren. Kort daarna maakte Bergwijn een korte sprint, alvorens Harry Kane aan zijn rechterzijde te bedienen; de spits schoot vanuit een lastige hoek in het zijnet. In minuut 28 begon Bergwijn aan een goede sprint aan de linkerflank; zijn voorzet leidde tot een ongevaarlijk schot van Moussa Sissoko.

Daarna volgden enkele ongelukkige minuten voor Tottenham. Na een halfuur drong George Baldock het strafschopgebied binnen en bediende hij Chris Basham aan de rechterkant. De verdediger speelde de bal door richting Sander Berge, die onder druk van Giovani Lo Celso hard raak schoot in de linkerhoek. Het was zijn eerste treffer in de Premier League. Kort daarna dacht Tottenham langszij te komen, maar het doelpunt werd tot ongenoegen van José Mourinho en heel Tottenham afgekeurd door scheidsrechter Chris Kavanagh. Na een lange bal van Davinson Sánchez nam Kane het leer aan met een bewaker in zijn rug. Hij vond Lucas Moura, die tussen meerdere verdedigers sprintte en naar de grond werd gedwongen. Aldaar toucheerde hij de bal mogelijk onbewust met de arm.

Nadat de bal tegen zijn arm zou zijn aangekomen, schoot John Egan snoeihard aan tegen Lucas en daardoor belandde de bal bij Kane, die zijn bewaker uitkapte en scoorde. De treffer werd uiteindelijk afgekeurd na inmenging van de VAR. Na de pauze was Tottenham de betere ploeg, maar halverwege de tweede helft verdubbelde Sheffield toch de marge. De defensie van Mourinho liet het afweten na een voorzet van Enda Stevens, waardoor Lys Mousset van dichtbij de 2-0 kon binnenwerken. Van Kane werden nog eens twee goals afgekeurd, vanwege een duw in de rug en vanwege buitenspel. Sheffield gooide de wedstrijd in het slot: Berge kapte Son uit aan de achterlijn en stelde Oliver McBurnie in staat er 3-0 van te maken. Opnieuw oogde de defensie van Tottenham apathisch. Een late goal van Kane, na goed voorbereidend werk van Lucas en Son, betekende nog wel de 3-1.