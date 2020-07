PEC Zwolle verrast en haalt sterspeler uit glorieperiode terug

PEC Zwolle kan vanaf komend seizoen weer beschikken over Jesper Drost, zo meldt De Stentor. De Zwollenaren nemen de 27-jarige aanvallende middenvelder transfervrij over van Heracles Almelo; Drost tekent volgens de Overijsselse krant een contract voor één seizoen, met daarin een optie voor nog een jaar.

Drost had de optie om een driejarige verbintenis aan te gaan bij NAC Breda, maar verkiest een terugkeer naar zijn jeugdliefde PEC Zwolle boven de Keuken Kampioen Divisie. De voormalig jeugdinternational van Oranje is net hersteld van een zware knieblessure en heeft meer dan een jaar geen officiële wedstrijd gespeeld. Met een prestatiecontract geeft PEC hem de kans zich opnieuw te bewijzen in de Eredivisie.

Tussen 2010 en 2015 speelde Drost al in de hoofdmacht van PEC Zwolle, waar hij uitgroeide tot een van de sterspelers. De linksbenige middenvelder beleefde een droomjaar in 2014, waarin hij met PEC zowel de KNVB Beker als Johan Cruijff Schaal wist te veroveren. Een jaar later vertrok Drost voor 1,5 miljoen euro naar FC Groningen, maar bij De Trots van het Noorden kon hij zijn vorm uit Zwolle niet doortrekken.

Drost bleef uiteindelijk drie seizoenen bij Groningen, om in 2018 de transfervrije overstap te maken naar Heracles Almelo. In zijn debuutjaar had de spelmaker meestal een basisplaats, maar kwam hij mede door twee langdurige schorsingen slechts tot 21 Eredivisie-wedstrijden en 2 goals. In de voorbereiding op het huidige (afgebroken) seizoen liep Drost een zware knieblessure op. Hij bleek kraakbeenschade te hebben, ging in september onder het mes, en is inmiddels zo goed als hersteld om binnenkort aan te sluiten bij PEC Zwolle.