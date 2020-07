Tapia neemt met opzienbarende foto en één woord afscheid van Feyenoord

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Renato Tapia heeft afscheid genomen van Feyenoord. De middenvelder mag zich sinds woensdag officieel transfervrij noemen, nadat zijn aflopende contract in De Kuip niet werd verlengd. Via een opzienbarende foto op Instagram zegt Tapia na vierenhalf jaar gedag: hij heft een glas wijn op zijn tijd bij Feyenoord, met een feestelijke maaltijd voor zich. "Doei", schrijft Tapia bij de foto, die ruim zeventienduizend likes ontving; ploeggenoten Justin Bijlow, Oguzhan Özyakup, Ridgeciano Haps en Leroy Fer laten allemaal een korte reactie achter.





De reacties onder de Instagram-foto van Renato Tapia.