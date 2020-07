De Ligt: ‘Door dat doelpunt ben ik de speler geworden die ik nu ben’

Matthijs de Ligt rekent zich nog niet rijk in de strijd om de landstitel. Juventus heeft met nog negen wedstrijden voor de boeg een voorsprong van vier punten op Lazio, terwijl nummer drie Internazionale op acht punten achterstand staat. Volgens de verdediger van Juventus maakt zowel Lazio als Inter nog kans op de Scudetto. In een interview met Sky Italia vertelt hij 'op zijn hoede' te zijn voor de twee concurrenten.

"Lazio en Inter doen nog steeds mee", verzekert De Ligt. Op 8 maart, in de laatste wedstrijd voor het onderbreken van de Serie A, won Juventus in eigen huis nog met 2-0 van Inter. Evenwel is de Nederlander onder de indruk van i Nerazzurri. "Inter heeft een heel goede ploeg en ligt maar een paar punten achter. We moeten op onze hoede zijn voor deze twee clubs. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen en iedere wedstrijd tot aan de 38ste speelronde wordt een finale. We moeten nu niet verzaken", benadrukt hij.

Is deze actie van Matthijs de Ligt de slechtste schwalbe sinds de coronahervatting? ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 26 juni 2020

De eerstvolgende wedstrijd van Juventus is een bijzondere: de stadsderby tegen Torino. De club uit Turijn treffen elkaar zaterdag. Begin november won Juventus dankzij een treffer van De Ligt met 0-1 van de rivaal, die momenteel op de veertiende plek staat in de Serie A. De Ligt nam in minuut zeventig een bal vol overtuiging uit de lucht en sloot daarmee een moeilijke periode af. "De eerste derby is voor mij een mooie herinnering, omdat ik mijn eerste doelpunt maakte als Bianconeri. Daardoor boekten we een belangrijke zege. Het was toen geen makkelijke tijd voor me: ik ontving veel kritiek en ik stond onder druk. Dat doelpunt deed me goed. Door dat doelpunt ben ik de speler geworden die ik nu ben."

Ten opzichte van zijn eerste maanden in Italiaanse dienst heeft De Ligt grote stappen gezet, denkt hij. Dinsdagavond liet hij nog een uitstekende indruk achter in de uitwedstrijd tegen Genoa (1-3 zege). "Ik voel me fysiek veel beter. Maar ook mentaal sta ik er sterker voor, en dat is van groot belang voor hoe het nu gaat", aldus De Ligt, die zich in Italië heeft leren wapenen tegen 'veel verschillende typen spitsen'. "Je hebt bijvoorbeeld Romelu Lukaku, die heel sterk en snel is, maar ook iemand als Ciro Immobile, die met zijn rug naar het doel juist heel goed is. Elke ploeg in de competitie heeft een goede spits, maar ze verschillen wel van elkaar. Ik probeer ze heel nauwkeurig te bestuderen voorafgaand aan iedere wedstrijd, om op elk scenario voorbereid te zijn."