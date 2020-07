‘Begrijpen ze het dan niet? De club is van ons en we kunnen doen wat we willen’

Ongeveer een jaar geleden leek het geluk Valencia weer toe te lachen. De club die aan het begin van dit decennium twee keer kampioen van Spanje werd en in die tijd ook tweemaal de finale van Champions League bereikte, had met de Copa del Rey net zijn eerste prijs in elf jaar tijd gewonnen. Onder trainer Marcelino werd na een indrukwekkende eindsprint bovendien een plekje in de groepsfase van het miljardenbal veiliggesteld, waarna de ambities voor het huidige seizoen op de transfermarkt nog eens onderstreept werden met de komst van spelers als Jasper Cillessen, Maxi Gómez en Denis Cheryshev. Het huidige seizoen van los Che kan echter niet anders worden omschreven als bijzonder wisselvallig en met het ontslag van trainer Albert Celades en het opstappen van technisch directeur César Sánchez begin deze week is de crisis wederom compleet. Van de laatste elf wedstrijden in LaLiga wist Valencia er slechts twee te winnen en met een huidige tiende plek, achter veel stabieler presterende concurrenten als Villarreal, Getafe, Athletic Club, Real Sociedad en Granada, lijkt deelname aan Europees voetbal voor aankomend seizoen een utopie.

Door Robin Bruggeman

De huidige crisis is bepaald niet de eerste van de afgelopen jaren en veel van de problemen in de sinaasappelstad komen voort uit de manier waarop eigenaar Peter Lim leidinggeeft aan de club. De Singaporees, met een geschat vermogen van ruim twee miljard euro een van de rijkste inwoners van zijn land, betaalde in 2014 honderd miljoen voor zeventig procent van de aandelen in de club. Valencia was in die tijd bepaald niet zijn eerste keus, aangezien de levenslange Manchester United-fan in eerste instantie zijn vizier had gericht op the Red Devils. Doordat de Engelse grootmacht echter al in handen was van de Amerikaanse Glazer-familie, vormde een overname van deze club zelfs voor Lim een stap te ver en ook een bod op aartsrivaal Liverpool werd afgewezen. Lim, rijk geworden door een slimme investering in een palmoliebedrijf, meldde zich vervolgens in Valencia en sprak na zijn komst meteen de doelstelling uit om een aanval te ondernemen op de Spaanse en Europese top.

Jasper Cillessen was met een transfersom van 35 miljoen euro de duurste aankoop van afgelopen zomer. Neto bewandelde de omgekeerde weg richting Barcelona

Deze uitspraken werden uiteraard met enthousiasme ontvangen door de achterban van de worstelende Spaanse club en dit zal een van de weinige keren zijn geweest dat Lim daadwerkelijk is toegejuicht door de fans van zijn club. De zakenman ging niet lang na zijn entree in Valencia in zee met de invloedrijke zaakwaarnemer Jorge Mendes en met André Gomes en Rodrigo Moreno mogen twee van zijn eerste aankopen worden omschreven als een succes. De samenwerking met Mendes leidde niet lang na het instappen van Lim echter ook tot de eerste voorzichtige kritiek vanuit de achterban, aangezien de cliënten van de Portugees, zoals Gomes en João Cancelo, ook wel weer heel snel tegen een flinke winst werden doorverkocht. Supporters van Valencia kregen hierdoor de indruk niet te maken te hebben met bijvoorbeeld een Roman Abramovich, die zijn vermogen gebruikt om Chelsea sterker te maken en niet op een miljoentje meer of minder kijkt op de transfermarkt, maar met een voorzitter die zelf eigenlijk niets van voetbal begrijpt en de club door Mendes laat gebruiken om diens spelers in de etalage te zetten.

Zes trainers in zes jaar

Een ander onderdeel van Lims beleid dat veel wrevel werkt in Spanje is de manier waarop de clubeigenaar omgaat met trainers en technisch directeuren. Sinds zijn aantreden in 2014 zijn er zes coaches op straat gezet, waarvan bijvoorbeeld Gary Neville en Cesare Prandelli het slechts een paar maanden volhielden. In de zomer van 2017 leek Lim eindelijk met deze traditie te breken door Marcelino aan te stellen en onder de Spaanse oefenmeester beleefde Valencia zijn sportief meest succesvolle periode van het afgelopen decennium. Met twee top vier-noteringen mocht de club in de afgelopen jaren tweemaal deelnemen aan de Champions League en de bekerzege van vorig jaar betekende een zeldzaam succesje in een periode waarin er niet bepaald veel prijzen werden gewonnen. Marcelino vormde bovendien een goed duo met directeur Mateu Alemany en de twee zijn er tijdens hun periode bij de club in geslaagd om een aantal dure, tegenvallende spelers als Álvaro Negredo, Aymen Abdennour en Nani buiten de deur te werken.

Gary Neville was een van de trainers die snel opzij werd gezet

Deze voortvarende handelswijze van het duo leidde vorig jaar zomer echter tot de eerste scheuren nadat Marcelino en Alemany zich kritisch hadden uitgelaten over de afhankelijkheid van Mendes. De twee wilden graag Barcelona-middenvelders Denis Suárez en Rafinha aan de selectie toevoegen, maar stuitten hierbij op weerstand van Lim en diens Portugese adviseur. Ook de manier waarop zij zich uitspraken tegen een vertrek van spits Rodrigo naar Atlético Madrid voordat er een adequate vervanger was binnengehaald wekte wrevel bij Lim, die eveneens vond dat Marcelino te weinig oog had voor de eigen jeugdopleiding. Op 11 september barstte de bom uiteindelijk en werd de trainer tot verbazing en woede van fans en selectie op straat gezet. Als verrassende vervanger koos Lim voor de onervaren Celades, die daarvoor enkel vlieguren op had gedaan als assistent van Julen Lopetegui bij de Spaanse nationale ploeg en Real Madrid. Niet geheel verrassend kwam ook Celades uit de koker van Mendes, die nauw samenwerkt met de belangenbehartiger van de oefenmeester. De nieuwe trainer begon wat betreft de fans dan ook met een achterstand aan zijn dienstverband en kreeg ook nog eens de woorden van clubicoon Santiago Cañizares over zich heen: “Celades heeft geen enkel begrip van eer en ethiek. Hij weet niet hoe hij zal worden ontvangen in de kleedkamer, zijn baan zal vanaf het eerste moment enorm gecompliceerd zijn. Hij komt terecht bij een team dat is afgeleid en zich schaamt voor de gang van zaken. Hij zal worden gedwongen om Ferran Torres en Kang-In Lee (de talenten die Marcelino volgens Lim over het hoofd zag, red.) op te stellen plus negen anderen, omdat dat is wat Lim wil”, waren de harde woorden van de oud-doelman tegenover Radio Marca.

‘Daar klopt helemaal niets van’

Celades’ beginmaanden, waarin onder meer ten koste van Ajax de knockout-fase van de Champions League werd bereikt, slaagden erin om de problemen van Valencia in eerste instantie wat te verbloemen. De bekerhouder werd begin februari in de kwartfinales echter door Granada uit de Copa del Rey gekegeld en later die maand volgde het bijzonder pijnlijke tweeluik tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League, waarbij 4-1 en 3-4 nederlagen werden geleden tegen de Italiaanse stuntploeg. Die laatste wedstrijd werd als een van de laatste ontmoetingen voordat het voetbal stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis gespeeld en een aantal weken later werd duidelijk dat maar liefst 35 procent van de spelers en staf van de club besmet was geraakt met het virus. De gedwongen onderbreking leidde vervolgens bepaald niet tot een terugkeer van de rust in het Mestalla, aangezien er eind mei een nieuw relletje oplaaide rondom Ezequiel Garay. De verdediger, die inmiddels met een aflopende verbintenis is vertrokken, liet publiekelijk weten dat de club hem alleen aan boord wilde houden met een ‘merkbaar slechter contract’ en beschuldigde Valencia van een ‘campagne om zijn imago te besmeuren’: “Als ik spreek van een campagne, bedoel ik dat de club heeft geprobeerd om mij als professional en als persoon in diskrediet te brengen. Het spijt me dat we dit punt hebben bereikt, maar ik voel me ertoe verplicht. Het zou zo eenvoudig zijn geweest om mijn advocaten een statement op te laten stellen en te publiceren, maar ik geloof dat je ergens voor moet staan in het leven. Deze hele controverse is ontstaan door het nieuws dat ik een aanbieding van 2,7 miljoen per jaar zou hebben geweigerd, daar klopt helemaal niets van. Ze impliceren daarmee dat ik degene ben die niet wil blijven en ook daar klopt helemaal niets van”, waren onder meer de woorden van Garay in een emotioneel bericht op social media.

Met een gelijkspel tegen Levante en nederlagen tegen Real Madrid, Osasuna, Eibar en Villarreal kwam Valencia onder Celades niet bepaald goed uit de coronacrisis en vooral tijdens de wedstrijd tegen Osasuna van 21 juni waren de nodige spanningen merkbaar. Maxi Gómez toonde zich tijdens dat treffen zo ontdaan door de beslissing van Celades om hem naar de kant te halen dat hij zijn trainer bijna aanvloog en na afloop schaarden Geoffrey Kondogbia, Mouctar Diakhaby, Gonçalo Guedes en Rubén Sobrino zich publiekelijk achter hun ploeggenoot. Maandag volgde het ontslag van de oefenmeester en niet lang daarna hield ook de ‘vernederde’ technisch directeur Sánchez de eer aan zichzelf. De sportbestuurder had de spelersgroep eerder op de maandag nog verzekerd dat Celades in ieder geval tijdens het treffen met Athletic Club van woensdagavond de touwtjes in handen zou hebben, maar nadat hij werd overruled door Lim trok Sánchez zijn conclusies en besloot ook hij op te stappen.

Albert Celades heeft het uiteindelijk slechts negen maanden volgehouden als trainer van Valencia

Een nieuw hoofdstuk?

Celades wordt de komende tijd vervangen door clubman Salvador ‘Voro’ González Marco, die voor de vijfde keer sinds 2008 als interim-trainer op de bank plaatsneemt. Een eerste schokeffect van het ontslag van Celades bleef woensdag echter uit, aangezien Athletic Club zich woensdagavond met 0-2 te sterk toonde voor los Che. Dat het duel afgewerkt moest worden in een leeg Mestalla zal Lim voor een keer niet slecht uit zijn gekomen, aangezien de mondige achterban van de club nu geen kans kreeg om een van zijn vele protesten tegen de voorzitter op te tuigen. Dit betekent echter niet dat de fans zich niet roeren en op social media klinkt er in de aanloop naar de wedstrijd tegen Granada van zaterdagavond hevige kritiek op de chaos die binnen de club is ontstaan. Dit verleidde Lims dochter Kim Lim donderdag tot het versturen van een voor de supporters weinig hoopgevend bericht via Instagram Stories, dat ook alweer snel offline werd gehaald. “Daar gaan we weer. Verschillende Valencia-fans bekritiseren en beledigen mijn familie en mij. Begrijpen ze het dan niet? De club is van ons en we kunnen ermee doen wat we willen. Niemand heeft er iets over te zeggen”, was de reactie van Kim Lim, die zelf ook meerdere malen het doelwit is geworden van weinig vleiende berichten van verbolgen Valencia-fans. Vrijdag kwam er, naast het bericht dat Rodrigo wegens een knieblessure dit seizoen niet meer in actie komt, voor de supporters echter toch ook perspectief scheppend nieuws naar buiten van het plaatselijke Radio Taronja, dat weet te melden dat Lim overweegt om de club van de hand te doen. Het imperium van de zakenman wordt hard getroffen door de coronacrisis en Lim heeft zijn vermogen volgens El Confidencial in de afgelopen maanden met ruim zeshonderd miljoen zien afnemen. De Singaporees zou daarom zijn trouwe partner Mendes hebben ingeschakeld met de instructie om een koper voor de club te vinden, al is het nog maar de vraag of er in deze periode iemand bereid is om honderden miljoenen in een in chaos verkerend Valencia te steken.

Voor Cillessen kunnen de recente ontwikkelingen bij de club grote gevolgen hebben. De doelman van het Nederlands elftal werd een jaar geleden met hoge verwachtingen overgenomen van Barcelona, maar is er mede door blessureleed nog niet in geslaagd om hier volledig aan te voldoen. De grootverdiener belandde vorig jaar bovendien, zijn salaris en de afschrijving op zijn transfersom meegerekend, voor elf miljoen per jaar in de boeken van Valencia en het is de club er naar verluidt veel aan gelegen om aankomende zomer deze kostenpost te kunnen schrappen. Onlangs werd een driehoeksruil gesuggereerd, waarbij Cillessen de gang terug naar Ajax zou maken, André Onana op zijn beurt naar Chelsea verkast en Valencia juist de beschikking krijgt over Kepa Arrizabalaga. Vanwege het ontbreken van een technisch directeur en trainer voor volgend seizoen, en de vermeende wens van Lim om afscheid te nemen van de club, zullen de plannen wat betreft het aantrekken van wat nog altijd de duurste doelman aller tijden is voorlopig echter waarschijnlijk in de ijskast worden geplaatst. Dit betekent voor Cillessen, die nog tot medio 2023 vastligt bij de club, dat hij plaats lijkt te moeten nemen in de wachtkamer en daar zal hij gezelschap krijgen van een aantal van zijn medespelers en ook van de supporters van Valencia. Zij zullen massaal hopen dat er onder een nieuwe eigenaar weer naar boven gekeken kan worden.