Dessers countert kritische journalist in België: ‘De Ligt is niet de enige’

Cyriel Dessers is donderdag voorgesteld als de nieuwste aanwinst van Racing Genk. De van Heracles Almelo overgekomen aanvaller ziet zijn nieuwe club als de ideale plek om de volgende stap in zijn carrière te zetten, zo vertelt hij tijdens de officiële perspresentatie. Dessers noemt het een 'droom' om voor een topclub uit zijn geboorteland te mogen spelen. "Dit is een grote stap vooruit', wordt hij geciteerd door TC Tubantia.

Als kind was de spits al fan van Racing Genk en daarom kan er met recht gesproken worden van een droomtransfer. De nummer zeven van het afgelopen seizoen in de Pro League telde circa vier miljoen euro neer voor zijn komst. Woensdagavond volgde de officiële aankondiging van de transfer. "Ik ben heel blij dat het eindelijk zover is", zo vertelt Dessers, die samen met Steven Berghuis de topscorerslijst aanvoerde in het afgelopen seizoen van de Eredivisie, met vijftien doelpunten.

Dessers kende een bijzonder succesvol jaar in Almelo, maar een journalist in België merkt wel op dat de Eredivisie bekendstaat als een offensieve competitie, waar verdedigen niet de prioriteit is. Daar kan hij zich echter niet volledig in vinden. "Ik heb tegen Matthijs de Ligt gespeeld, die voor 85 miljoen euro verkocht is aan Juventus", countert Dessers. "Ik denk toch dat hij een goeie verdediger is. En hij is niet de enige. Ik heb in Nederland gewoon tegen prima verdedigers gespeeld. Ik weet dat de Belgen een beetje schamper kunnen doen over de Nederlandse competitie. Maar er wordt daar een goed niveau gehaald."

In Nederland heeft Dessers veel geleerd, vertelt hij. De spits maakte in 2016, op 21-jarige leeftijd, de overstap van Sporting Lokeren naar NAC Breda. Na een jaar in de toenmalige Jupiler League speelde hij twee seizoenen bij FC Utrecht in de Eredivisie, alvorens naar Heracles te gaan. Dessers zegt dat hij 'als jongen' naar Nederland ging en nu terugkeert in België als een volwassen voetballer. "Toen ik naar Nederland trok, dácht ik dat ik heel hard trainde, maar nu besef ik dat ik toen nog niet de echte topprof was. Ook al deed ik wel mijn best. Voetbaltechnisch en tactisch heb ik veel geleerd, onder meer van Erik ten Hag. Er is ook een bepaalde rust in mijn hoofd gekomen als ik voor de goal kom. Dat heb ik ook getoond afgelopen seizoen, denk ik. Ik denk daarom dat het beste nog moet komen."