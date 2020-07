Transfer lonkt voor Veltman: buitenlandse clubs staan in de rij

Joël Veltman heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld, zo meldt Voetbal International. De 28-jarige verdediger staat in de concrete belangstelling van Olympique Marseille, een Italiaanse topclub en meerdere clubs uit de Premier League. De verdediger ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens het weekblad is de kans groot dat Veltman deze zomer vertrekt bij de Amsterdammers, aangezien hij zelf ook openstaat voor een transfer. 'Zo is Olympique Marseille al langere tijd gecharmeerd van Veltman. De scouts van de Franse topclub bekeken veel duels van de verdediger, die in de voorbije jaren zowel rechtsback als centrale verdediger speelde. Ook trainer André Villa-Boas wil Veltman graag naar zijn club halen, maar zo ver is het nog niet.'

Marseille heeft namelijk te maken met de regels van de Financial Fair Play en moet zodoende nog afwachten wat er qua budget mogelijk is op de transfermarkt, zo klinkt het. 'In de tussentijd heeft ook een Italiaanse topclub verregaande interesse kenbaar gemaakt, terwijl meerdere clubs uit de Premier League al langere tijd hengelen naar Veltman.' Het zou gaan om clubs die momenteel strijden voor lijfsbehoud in Engeland. Deze clubs kunnen pas zakendoen als er nog een seizoen op het hoogste niveau is afgedwongen.

Vorig jaar zomer wees Ajax nog een bod op Veltman vanuit Engeland af. Het zou destijds om West Ham United zijn gegaan, dat momenteel zestiende staat in de Premier League. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt graag eens verder te kijken. Dat was twee jaar geleden voor mijn blessure al zo en afgelopen zomer hetzelfde. Mijn droom van een buitenlands avontuur blijft", zo vertelde Veltman vorig jaar.