‘Ik zei tegen de agent: voor hetzelfde geld had ik iemand doodgeschoten’

Wesley Sneijder vertelt in het boek Sneijder openhartig over de misstappen in zijn leven tot nu toe. De recordinternational van Oranje zegt dat hij met name in zijn tijd bij Real Madrid veel aan de drank zat. Ook na zijn carrière baarde Sneijder opzien. Zo danste de oud-middenvelder vorig jaar dronken op een auto in Utrecht en werden beelden van het incident gedeeld op internet. In gesprek met de Volkskrant zegt Sneijder dat hij altijd de voorkeur geeft aan 'de anonieme Wesley' in plaats van 'de beroemde Sneijder'.

"Honderd procent: de anonieme Wesley. Anonimiteit ken ik niet meer. Voetballen is leuk. Ik wilde de beste worden. Maar dat gaat gepaard met bekendheid, wereldwijd. Daar vraag je niet om. Soms kom je in situaties dat je denkt: ik had nu wel even anoniem willen zijn", zegt Sneijder, die erkent dat hij vorig jaar zomer dronken was toen hij 's nachts op een auto ging zitten en schade veroorzaakte.

"Bij dat incident waarbij ik op een auto danste, een jaar geleden, wist ik de volgende dag niet wat ik had gedaan. Het is in een moment van verstandsverbijstering gebeurd." Sneijder geeft aan dat hij voor zijn gevoel niet zoveel gedronken had. "Maar het kan verkeerd vallen. Als je bekend bent en er wordt net een foto of filmpje gemaakt, hang je."

Sneijder werd die nacht meegenomen door de politie. "Het mooiste was dat ik 's ochtends wakker werd in het politiebureau. Er stond een agent in mijn celletje. Ik vroeg: wat heb ik gedaan? Vandalisme. Ik was blij toe. Hij vraagt: hoezo ben je blij? Ik zeg: voor hetzelfde geld had ik iemand doodgeschoten", aldus de voormalig spelmaker.