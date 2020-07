‘FC Utrecht doet zaken met Manchester City en haalt toptalent binnen’

FC Utrecht is dicht bij het aantrekken van de linksbenige vleugelaanvaller Daniel Arzani, zo weet het Algemeen Dagblad donderdag te melden. Naar verluidt moeten alleen de formaliteiten rondom het huurcontract met Manchester City nog worden afgerond. De pas 21-jarige Arzani, wiens contract bij the Citizens nog een seizoen doorloopt, staat te boek als een groot talent. De Australiër met Iraanse roots werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Celtic.

Arzani, die bij Manchester City nog geen speeltijd kreeg van manager Josep Guardiola, werd recentelijk in verschillende Australische media genoemd bij zowel FC Twente als NAC Breda. Het lijkt er echter op dat de jonge buitenspeler zijn nog prille loopbaan een tijdelijk vervolg geeft bij FC Utrecht. Arzani kende tijdens zijn verhuurperiode bij Celtic het nodige blessureleed, waardoor hij bij de Schotse kampioen tot slechts een optreden kwam.

De door FC Utrecht begeerde Arzani werd door Manchester City in 2018 opgepikt bij Melbourne City. De getalenteerde vleugelaanvaller doorliep verschillende jeugdelftallen van Australië en debuteerde op het WK van 2018 voor de A-ploeg van de Socceroos van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk. Door zijn invalbeurt tegen de latere wereldkampioen groeide hij uit tot jongste debutant van Australië ooit. Arzani was destijds 19 jaar en 163 dagen. Hij viel ook in tijdens de groepsduels met Denemarken en Peru.

Volgens het Algemeen Dagblad is FC Utrecht ook nog steeds in de markt voor Mimoun Mahi, wiens contract bij FC Zürich nog twee seizoenen doorloopt. De interesse past in de plannen van clubeigenaar Frans van Seumeren om mee te strijden met de top drie in de Eredivisie. Volgens bovengenoemde krant zit Mahi echter op zijn plaats in Zürich en heeft de voormalig aanvaller van Sparta Rotterdam en FC Groningen geen haast om alweer terug te keren in de Eredivisie.