Generatiegenoot Cruijff tempert enthousiasme: ‘Hij was 33, Robben is 36’

Arjen Robben verraste onlangs vriend en vijand door terug te keren bij zijn oude liefde FC Groningen. De comeback van de voormalig Oranje-international werd hier en daar al vergeleken met die van Johan Cruijff bij Ajax in 1981. Ruud Krol, die jarenlang samenspeelde met Cruijff bij Ajax en het Nederlands elftal, is echter van mening dat er wel degelijk verschillen zijn tussen Robben en de legendarische spelmaker.

"Johan was natuurlijk een stuk jonger", benadrukt Krol in een onderhoud met Voetbal International. "Cruijff was 33, Robben is 36. Dat is een verschil. En het zijn ook verschillende voetballers. Johan ging over het hele veld. Robben komt vanaf de vleugel, al kan hij ook achter de spitsen kan spelen. Het is heel anders. Het zijn twee verschillende spelers op twee verschillende leeftijden." Desondanks is de oud-verdediger opgetogen over de terugkeer van Robben in de Eredivisie. "Het is een fantastische stap en ik vind het heel moedig van Robben. Ik hoop dat het een groot succes is."

Krol looft daarnaast het karakter van de routinier Robben. "Ik vind het heel dapper en moedig dat hij het aandurft. Dat is weer het karakter van Robben, dat hij zichzelf voor de leeuwen gooit", aldus de voormalig Oranje-speler, die met 83 caps lange tijd recordinternational was. "Want hij weet ook niet waar het schip gaat stranden. Wordt het een mooie vaart of een struggle? Op de wind van gister kan je niet zeilen."

De ‘Arjen Robben-comeback’ van tien bekende Nederlanders

Lees artikel

De ervaren trainer kent Robben nog van het jeugd-WK van 2001 in Argentinië, toen Krol als assistent van Louis van Gaal fungeerde bij het Nederlands elftal. "Ik heb altijd een hoge pet van hem op gehad, zijn talent stond buiten kijf." De voormalig rechterhand van Van Gaal is Robben daarna altijd blijven volgen. "Ik heb altijd geprobeerd te kijken als hij speelde. Hij heeft natuurlijk wel iets waar een liefhebber graag naar kijkt."

Generatiegenoten Dirk Kuyt en Robin van Persie veroverden prijzen bij hun terugkeer bij Feyenoord. Voor Robben zal dat bij FC Groningen wellicht anders zijn. "Ik denk dat Robben een ander doel heeft", voorspelt Krol. "De uitstraling en kwaliteit van Robben geeft die regio een enorme boost. In verkoop van seizoenkaarten en op allerlei andere vlakken zoals de merchandising. Dit is heel goed voor Groningen, dit is heel goed voor het Nederlandse voetbal."